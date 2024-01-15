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Levado à delegacia

Pai é suspeito de abusar da filha de 10 anos dentro de clube na Serra

Ato foi testemunhado por pelo menos três pessoas, que relataram o ocorrido aos policiais; caso aconteceu no domingo (14)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2024 às 10:47

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 10:47

Um homem de 40 anos foi levado à delegacia após denúncias de que ele estava abusando da própria filha, de 10 anos, dentro de um clube em Bicanga, na Serra, no último domingo (14). Pelo menos três pessoas contaram aos policiais que presenciaram o ato. 
De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os agentes foram chamados e encontraram o pai, aparentemente embriagado, deitado com a filha em uma rede numa área gramada. O nome de nenhum envolvido será divulgado, para preservar a identidade da vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).
Delegacia da mulher na Ilha de Santa Maria em Vitória
Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (Pem), onde o caso foi registrado Crédito: Vitor Jubini
Três pessoas contaram aos policiais sobre a forma como o pai tocava o corpo da menina. Ele foi levado à Delegacia do Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória, para onde as testemunhas também foram. A mãe foi chamada e acompanhou a criança. 
Polícia Civil informou que o pai "foi autuado em flagrante por ameaça, submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento e estupro de vulnerável. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao sistema prisional". A administração do clube também foi procurada para um posicionamento, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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