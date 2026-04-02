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Operação K9 II

PF mira grupo que aliciava menores e promovia festas com drogas no ES

Organização atuante em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, usava Correios para envio de entorpecentes e recrutava adolescentes para distribuição

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 10:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2026 às 10:51
Drogas e celulares foram apreendidas durante a Operação K9 II
Drogas e celulares foram apreendidas durante a Operação K9 II Crédito: Divulgação | Polícia Federal
A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (2), a Operação K9 II, que tem como alvo uma organização criminosa atuante em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo. O grupo é investigado por enviar drogas pelos Correios, aliciar menores de idade e promover festas com consumo de entorpecentes e presença de armas de fogo.
Segundo a PF, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, expedidos pela Vara Única de Ibatiba, no Sul do Estado. Outras duas pessoas foram presas em flagrante.
As investigações começaram após fiscalizações realizadas com o apoio de cães farejadores (K9), que resultaram na apreensão de duas encomendas postais contendo mais de dois mil comprimidos de drogas sintéticas (MDA/ecstasy) e cerca de um quilo de maconha do tipo skunk.
Durante as apurações, foi constatado que a organização aliciava menores de idade para receber as encomendas e atuar na venda das drogas, inclusive nas proximidades de escolas da região.
A Polícia Federal também identificou que o grupo promovia festas no município, com consumo de drogas e presença de armas de fogo. Em uma dessas ocasiões, os investigados teriam organizado um evento para comemorar o aniversário de traficantes locais. Imagens divulgadas mostram suspeitos ostentando armas, além de relatos de disparos durante a madrugada. Segundo a PF, havia diversos menores no local e grande quantidade de entorpecentes.
Durante a operação, foram apreendidos cerca de 300 pinos de cocaína, 13 munições calibre .38, pequena quantidade de maconha, 15 celulares, dinheiro em espécie e uma balança de precisão.
Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e corrupção de menores.

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