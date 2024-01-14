Homem e adolescente são mortos enquanto brincavam de bola em Linhares

Um duplo homicídio foi registrado na noite deste sábado (13) em Linhares , no Norte do Estado. As vítimas foram um homem de 24 anos e um adolescente de 15 anos.

Segundo a Polícia Militar, os militares foram acionados para verificar a informação de que duas pessoas tinham sido baleadas na rua Presidente Arthur Bernardes, na região conhecida como Pó do Shell, e socorridas por populares ao Hospital Rio Doce. As vítimas já chegaram ao hospital sem vida. Elas foram identificadas como Joab Siqueira Câmara e, o menor de idade, como David da Silva Gomes Barbosa.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a equipe médica informou que o adolescente foi atingido por sete tiros e o homem por seis disparos.

Segundo testemunhas, as vítimas brincavam de bola na rua quando dois homens desconhecidos chegaram de bicicleta e chamaram Joab, dizendo que ele iria morrer e começaram a efetuar os disparos.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados no momento.

Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) do município, para serem necropsiados e, posteriormente, liberados para os familiares.