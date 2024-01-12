PM apreende quase meio quilo de crack e outras drogas em Linhares

A Polícia Militar apreendeu na tarde desta quinta-feira (11) em Linhares, no Norte do Espírito Santo, quase meio quilo de crack. A corporação disse que recebeu denúncia anônima sobre roubo de celular indicando que os suspeitos teriam se escondido no bairro Aviso. Policiais foram ao local, com apoio da equipe K9 (cão), e apreendeu drogas. Suspeitos fugiram ao avistarem a guarnição.