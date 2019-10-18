Covardia

Polícia prende suspeitos de praticar maus-tratos a animais em Guarapari

A polícia encontrou cerca de 50 animais entre gatos, papagaio e cachorros, na residência. Segundo a polícia, animais eram abatidos em local insalubre e a carne era comercializada

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Infrações Penais e Outras (DIPO) de Guarapari, prendeu dois suspeitos durante uma operação realizada nesta sexta-feira (18). A DIPO apurou uma denúncia de uma casa em que se praticavam maus-tratos aos animais, onde eles eram abatidos e havia a comercialização da carne. Na residência, totalmente insalubre, foram encontrados mais de 50 animais, sendo eles 10 gatos, um papagaio, e o restante cachorros.