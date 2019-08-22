Polícia prende suspeito de matar menino de 4 anos em Guarapari

Foi preso na manhã desta quinta-feira (21) o suspeito de. Com mandado de prisão em aberto, Lusmario Batista, 27, foi preso em Pendanga, na zona rural de Ibiraçu, Norte do Estado.

Enzo estava em uma construção, com o pais, quando foi atingido por um tiro de bala perdida na tarde do do dia 10 deste mês, no bairro Concha da Ostra, em Guarapari. De acordo com a polícia, Lusmario invadiu o imóvel atirando contra a família.