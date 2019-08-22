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Bala perdida

Polícia prende suspeito de matar menino de 4 anos em Guarapari

O suspeito foi preso na manhã desta quinta-feira (22) na zona rural de Ibiraçu, Norte do Estado

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 07:22

Rachel Martins

Rachel Martins

Publicado em 

22 ago 2019 às 07:22
Lusmario Batista foi preso em uma comunidade da zona rural de Ibiraçu Crédito: Divulgação Polícia Civil
Foi preso na manhã desta quinta-feira (21) o suspeito de matar o menino Enzo Gabriel Ribeiro Ferreira, de 4 anos, no bairro Concha da Ostra, em Guarapari. Com mandado de prisão em aberto, Lusmario Batista, 27, foi preso em Pendanga, na zona rural de Ibiraçu, Norte do Estado.
> Pai de criança morta em Guarapari é preso
Enzo estava em uma construção, com o pais, quando foi atingido por um tiro de bala perdida na tarde do do dia 10 deste mês, no bairro Concha da Ostra, em Guarapari. De acordo com a polícia, Lusmario invadiu o imóvel atirando contra a família.
Polícia prende suspeito de matar menino de 4 anos em Guarapari
> Troca de tiros em Vitória deixa criança e mulher feridos
A mãe da criança, 23 anos, também foi atingida por disparos, mas foi socorrida para o hospital. De acordo com a polícia, o crime foi motivado por vingança. O principal alvo dos disparos era o pai do menino, Jaques de Jesus Ferreira, 28 anos.

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