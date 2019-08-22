Foi preso na manhã desta quinta-feira (21) o suspeito de matar o menino Enzo Gabriel Ribeiro Ferreira, de 4 anos, no bairro Concha da Ostra, em Guarapari. Com mandado de prisão em aberto, Lusmario Batista, 27, foi preso em Pendanga, na zona rural de Ibiraçu, Norte do Estado.
Enzo estava em uma construção, com o pais, quando foi atingido por um tiro de bala perdida na tarde do do dia 10 deste mês, no bairro Concha da Ostra, em Guarapari. De acordo com a polícia, Lusmario invadiu o imóvel atirando contra a família.
Polícia prende suspeito de matar menino de 4 anos em Guarapari
A mãe da criança, 23 anos, também foi atingida por disparos, mas foi socorrida para o hospital. De acordo com a polícia, o crime foi motivado por vingança. O principal alvo dos disparos era o pai do menino, Jaques de Jesus Ferreira, 28 anos.