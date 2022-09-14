Polícia prende suspeito com fuzil após tiros e perseguição na Serra

Policiais militares foram recebidos a tiros e revidaram os ataques sofridos no bairro Serra Dourada 3, na Serra, na noite de terça-feira (13). Vídeos enviados por leitores de A Gazeta mostram viaturas passando em alta velocidade pela região. Um suspeito, que estava com um fuzil e tem mandado de prisão em aberto por homicídio, foi encontrado baleado. Identificado pela polícia como David Marcolino Vicenti, ele foi socorrido e levado ao hospital.
As equipes da Força Tática do 6º Batalhão da Polícia Militar chegaram ao bairro após denúncias que informavam sobre a presença de indivíduos armados no Centro Comunitário de Serra Dourada 3. Enquanto realizavam buscas, policiais foram alvo de tiros dos criminosos, que depois fugiram correndo. Segundo o major Maurício, da Polícia Militar, a equipe revidou os disparos efetuados pelo grupo armado.
Foram apreendidos:
- Fuzil calibre 5.56
- Três carregadores de fuzil calibre 5.56
- Dois carregadores de pistola calibre 9mm com capacidade para 16 munições
- Um carregador calibre 9mm com capacidade para 30 munições
- 83 munições calibre 5.56
- 65 munições calibre 9mm
- Colete balístico de cerâmica
- Capa tática de colete
- R$ 300,00 em espécie
Ainda segundo major Maurício, o bairro vive um cenário de disputa entre grupos rivais pelo tráfico de drogas. Os indivíduos armados, citados na denúncia anônima, estariam planejando um ataque a um grupo rival na terça-feira (13). O ataque, no entanto, não aconteceu justamente por causa da chegada dos militares. A polícia deve continuar presente na região, de acordo com o major.
A reportagem de A Gazeta também demandou a Polícia Civil para ter mais informações sobre a ocorrência e saber qual será o procedimento adotado com o detido. Assim que houver resposta, este texto será atualizado.