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Violência

Polícia prende suspeito com fuzil após tiros e perseguição na Serra

Vídeos mostram viaturas passando em alta velocidade pela região. Um suspeito, com mandado de prisão em aberto por homicídio, foi encontrado baleado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2022 às 08:54

Publicado em 14 de Setembro de 2022 às 08:54

Policiais militares foram recebidos a tiros e revidaram os ataques sofridos no bairro Serra Dourada 3, na Serra, na noite de terça-feira (13). Vídeos enviados por leitores de A Gazeta mostram viaturas passando em alta velocidade pela região. Um suspeito, que estava com um fuzil e tem mandado de prisão em aberto por homicídio, foi encontrado baleado. Identificado pela polícia como David Marcolino Vicenti, ele foi socorrido e levado ao hospital.
As equipes da Força Tática do 6º Batalhão da Polícia Militar chegaram ao bairro após denúncias que informavam sobre a presença de indivíduos armados no Centro Comunitário de Serra Dourada 3. Enquanto realizavam buscas, policiais foram alvo de tiros dos criminosos, que depois fugiram correndo. Segundo o major Maurício, da Polícia Militar, a equipe revidou os disparos efetuados pelo grupo armado.
Arma, carregadores e dinheiro foram apreendidos em Serra Dourada 3
Arma, carregadores e dinheiro foram apreendidos em Serra Dourada 3 Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Foram apreendidos:
  • Fuzil calibre 5.56
  • Três carregadores de fuzil calibre 5.56
  • Dois carregadores de pistola calibre 9mm com capacidade para 16 munições
  • Um carregador calibre 9mm com capacidade para 30 munições
  • 83 munições calibre 5.56
  • 65 munições calibre 9mm
  • Colete balístico de cerâmica
  • Capa tática de colete
  • R$ 300,00 em espécie
Ainda segundo major Maurício, o bairro vive um cenário de disputa entre grupos rivais pelo tráfico de drogas. Os indivíduos armados, citados na denúncia anônima, estariam planejando um ataque a um grupo rival na terça-feira (13). O ataque, no entanto, não aconteceu justamente por causa da chegada dos militares. A polícia deve continuar presente na região, de acordo com o major.
A reportagem de A Gazeta também demandou a Polícia Civil para ter mais informações sobre a ocorrência e saber qual será o procedimento adotado com o detido. Assim que houver resposta, este texto será atualizado.

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