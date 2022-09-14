Polícia prende suspeito com fuzil após tiros e perseguição na Serra

Ainda segundo major Maurício, o bairro vive um cenário de disputa entre grupos rivais pelo tráfico de drogas. Os indivíduos armados, citados na denúncia anônima, estariam planejando um ataque a um grupo rival na terça-feira (13). O ataque, no entanto, não aconteceu justamente por causa da chegada dos militares. A polícia deve continuar presente na região, de acordo com o major.