Polícia prende membros de quadrilha responsável por arrombamentos no ES

A Secretaria do Estado de Segurança Pública (Sesp) divulgou nesta segunda-feira (31) que prendeu três integrantes de uma associação criminosa responsável por arrombamentos na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a pasta, a quadrilha é responsável por 90% dos crimes ocorridos na região desde janeiro deste ano. A Sesp afirmou ainda que uma operação conjunta da Polícia Militar com a Polícia Civil localizou os suspeitos em Domingos Martins.
A Sesp também informou que havia um arrombamento planejado para a madrugada desta segunda-feira (31), que foi impedido pela operação policial.
Mais informações serão divulgadas durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (1).