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Região Serrana

Polícia prende membros de quadrilha responsável por arrombamentos no ES

Segundo a polícia, três integrantes da organização criminosa foram presos; grupo era responsável por 90% dos arrombamentos praticados na Região Serrana desde janeiro

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 21:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2020 às 21:37
Viatura da Polícia Civil
Polícia prende membros de organização criminosa responsável por uma série de arrombamentos na Região Serrana do ES Crédito: Carlos Alberto Silva
Secretaria do Estado de Segurança Pública (Sesp) divulgou nesta segunda-feira (31) que prendeu três integrantes de uma associação criminosa responsável por arrombamentos na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a pasta, a quadrilha é responsável por 90% dos crimes ocorridos na região desde janeiro deste ano. A Sesp afirmou ainda que uma operação conjunta da Polícia Militar com a Polícia Civil localizou os suspeitos em Domingos Martins.
A Sesp também informou que havia um arrombamento planejado para a madrugada desta segunda-feira (31), que foi impedido pela operação policial. 
Mais informações serão divulgadas durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (1).

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