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Crime

Polícia prende ladrão de carros em Vila Velha

Felipe Guimarães Lang, de 29 anos, foi detido no Bairro Ibes, em Vila Velha. Ele teria roubado pelo menos dois veículos

Publicado em 22 de Maio de 2018 às 20:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mai 2018 às 20:32
Polícia Civil prende suspeito de roubos de veículos em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil
O motorista Felipe Guimarães Lang, de 29 anos, foi preso nesta terça-feira (22), no Bairro Ibes, em Vila Velha, acusado de roubar veículos no município. O crime aconteceu em março deste ano. Ele roubou pelo menos dois veículos  que já foram recuperados e devolvidos às vítimas.
> Morte de jornalista na Serra é investigada pela Polícia Civil
Segundo a Polícia Civil, ao ver os policiais, Felipe teria tentado fugir do local, mas foi detido em um terreno baldio. Os agentes foram até a casa do acusado e, no quarto dele, foram encontrados diversos produtos roubados.
De acordo com o delegado Érico de Almeida Mangaravite, a divulgação da imagem do jovem e dos objetos encontrados na residência pode esclarecer outros crimes.
> Roubo de carro, perseguição policial e acidente na Serra
À polícia, o motorista confessou o crime e ainda disse que vendeu os pertences que estavam dentro dos veículos para adquirir drogas. O jovem foi autuado por roubo majorado e uso de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.
> Câmera flagra criminoso invadindo barbearia em Vila Velha
A Polícia Civil reforçou que se alguma vítima o reconhecer ou identificar os objetos deve comparecer pessoalmente à Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), na Rua Hermes Curry Carneiro, 350, Ilha de Santa Maria, em Vitória.

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