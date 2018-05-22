Polícia prende ladrão de carros em Vila Velha

Polícia Civil prende suspeito de roubos de veículos em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O motorista Felipe Guimarães Lang, de 29 anos, foi preso nesta terça-feira (22), no Bairro Ibes, em Vila Velha, acusado de roubar veículos no município. O crime aconteceu em março deste ano. Ele roubou pelo menos dois veículos  que já foram recuperados e devolvidos às vítimas.

Segundo a Polícia Civil, ao ver os policiais, Felipe teria tentado fugir do local, mas foi detido em um terreno baldio. Os agentes foram até a casa do acusado e, no quarto dele, foram encontrados diversos produtos roubados.

De acordo com o delegado Érico de Almeida Mangaravite, a divulgação da imagem do jovem e dos objetos encontrados na residência pode esclarecer outros crimes.

À polícia, o motorista confessou o crime e ainda disse que vendeu os pertences que estavam dentro dos veículos para adquirir drogas. O jovem foi autuado por roubo majorado e uso de arma de fogo. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.