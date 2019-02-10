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Polícia prende homem com pistola e drogas em morro em Vila Velha

Ação policial aconteceu na madrugada deste domingo (10) no morro do Jaburuna, em Vila Velha, em local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas

Publicado em 

10 fev 2019 às 13:28

Publicado em 10 de Fevereiro de 2019 às 13:28

Polícia Militar faz apreensão no morro do Jaburuna, em Vila Velha Crédito: Divulgação Polícia Militar
Um patrulhamento da Polícia Militar em Jaburuna, Vila Velha, prendeu um homem armado na madrugada deste domingo (10). O homem estava com com uma pistola, munições e drogas.
Segundo a PM, João Victor Vieira, de 20 anos, foi visto saindo de uma casa abandonada no "Beco da Fofoca", em Jaburuna, Vila Velha,  com volume acentuado na região da cintura. Quando a Polícia seguiu em direção ao suspeito ele tentou fugir, mas foi capturado.
Com João Victor, foram encontrados uma pistola calibre 9 mm, dois carregadores de pistola, 30 munições de calibre 9 mm e R$ 150,00 em espécie. Na casa abandonada, onde João Victor havia sido visto saindo, foram encontrados seis tabletes de maconha, uma sacola com três pedras grandes de crack, três rádios comunicadores e quatro bases de carregadores de rádio junto com as fontes de alimentação. 
João Victor foi conduzido à  2ª Delegacia Regional de Vila Velha. 

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