Polícia prende homem com pistola e drogas em morro em Vila Velha

Polícia Militar faz apreensão no morro do Jaburuna, em Vila Velha Crédito: Divulgação Polícia Militar

Um patrulhamento da Polícia Militar em Jaburuna, Vila Velha, prendeu um homem armado na madrugada deste domingo (10). O homem estava com com uma pistola, munições e drogas.

Segundo a PM, João Victor Vieira, de 20 anos, foi visto saindo de uma casa abandonada no "Beco da Fofoca", em Jaburuna, Vila Velha, com volume acentuado na região da cintura. Quando a Polícia seguiu em direção ao suspeito ele tentou fugir, mas foi capturado.

Com João Victor, foram encontrados uma pistola calibre 9 mm, dois carregadores de pistola, 30 munições de calibre 9 mm e R$ 150,00 em espécie. Na casa abandonada, onde João Victor havia sido visto saindo, foram encontrados seis tabletes de maconha, uma sacola com três pedras grandes de crack, três rádios comunicadores e quatro bases de carregadores de rádio junto com as fontes de alimentação.