Norte do ES

Polícia prende em Aracruz suspeito de matar jovem em Nova Venécia

Filipe Siqueira Galvão, apontado pela polícia como autor do assassinato de Daniel Pereira Cancian, de 23 anos, ocorrido em 17 de julho foi preso em Aracruz

Publicado em 24 de julho de 2025 às 15:38

Daniel Pereira Cancian foi morto com golpes de madeira e pedradas em Nova Venécia Crédito: Reprodução / Redes sociais

Entre os presos na noite de quarta-feira (23), no bairro Portelinha, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, está um homem de 21 anos, apontado pela Polícia Civil como autor do assassinato de Daniel Pereira Cancian, de 23 anos, ocorrido em 17 de julho deste ano, no bairro Betânia, em Nova Venécia, no Noroeste do Estado. A polícia não divulgou o nome do suspeito, mas A Gazeta apurou que se trata de Filipe Siqueira Galvão. >

Contra ele já havia um mandado de prisão preventiva em aberto, expedido pela Justiça a pedido da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. A vítima foi morta com golpes de madeira e pedradas, segundo a polícia.>

A investigação apontou que o crime foi motivado por uma disputa relacionada a uma dívida em dinheiro. O suspeito havia ameaçado a vítima de morte na véspera do crime e, após o ato, confessou a autoria a testemunhas, tentando também destruir provas Delegado Willian Dobrovosk Titular da DHPP de Nova Venécia

O delegado acrescentou que "diante da gravidade do crime, praticado com meio cruel e que impossibilitou a defesa da vítima –, e do risco que o investigado representava à ordem pública e à instrução do processo, a Polícia Civil representou por sua prisão preventiva, decretada pelo Poder Judiciário". O caso continua sob investigação na DHPP de Nova Venécia.>

Apontado pela Polícia Civil como executor do homicídio em Nova Venécia, Filipe Siqueira Galvão foi preso na noite de quarta-feira (23), em Aracruz, junto com outros suspeitos, por uma equipe da Força Tática da Polícia Militar. >

>

De acordo com a corporação, o grupo estava com armas longas e é suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida momentos antes, no bairro de Fátima, no mesmo município. A PM informou que os detidos são suspeitos de integrar uma facção criminosa que planejava atacar rivais para assumir o controle do tráfico de drogas na região. >

Os presos foram identificados como Caio de Faria Martins, de 28 anos; Filipe Siqueira Galvão, de 21 anos; Jardel dos Reis Marrane Santos, de 25 anos; e Tiago dos Santos, de 39 anos. Uma mulher de 29 anos também foi detida, mas não teve o nome divulgado por não ser autuada. >

O nome do adolescente apreendido também não foi revelado, conforme previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad). Ainda segundo a PM, três integrantes do grupo usavam uniformes da Polícia Civil no momento da tentativa de homicídio. Após o crime, eles fugiram para uma área de mata no bairro Portelinha, onde houve confronto com os policiais. Caio foi capturado no local, enquanto os demais conseguiram escapar, mas foram localizados posteriormente.>

O crime

A vítima foi encontrada pela Polícia Militar, caída em casa, com um ferimento na região da cabeça. O jovem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado a um hospital em São Mateus, mas não resistiu. A irmã da vítima relatou à polícia que não estava em casa no momento do ocorrido, mas foi informada por populares de que haviam tentado matar seu irmão. Ela também mencionou que ele vinha sendo ameaçado por um suspeito. Uma pedra que teria sido usada na agressão foi localizada e recolhida pelos policiais. A Polícia Civil informou que um pedaço de madeira teria sido usado também no assassinato.>

A reportagem tenta localizar a defesa do preso mencionado no texto. Este espaço segue aberto para posicionamento. >

