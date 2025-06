Investigação

Polícia prende dois suspeitos de matar homem espancado em Cachoeiro

Polícia Civil disse que as investigações identificaram outros três envolvidos no crime, mas eles estão foragidos; motivação, segundo a corporação, tem relação com dívida com o tráfico de drogas

Publicado em 27 de junho de 2025 às 13:14

Suspeitos de matar homem espancado em Cachoeiro de Itapemirim são presos Crédito: Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu, durante uma operação nesta sexta-feira (27), dois suspeitos de matar um homem de 37 anos espancado no dia 5 de maio deste ano, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A corporação disse que as investigações identificaram outros três indivíduos envolvidos no crime, mas eles estão foragidos. >

As investigações coordenadas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim indicaram que Djalma Macedo de Jesus foi espancado por mais de dez suspeitos em razão de uma dívida com o tráfico de drogas local e morreu por conta das agressões.>

O objetivo da operação, segundo a Polícia Civil, foi cumprir cinco mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão. Apenas dois suspeitos, ambos de 18 anos, foram localizados. Um deles foi identificado como um dos traficantes de plantão no dia do assassinato.>

As apurações indicaram o envolvimento de integrantes de uma associação criminosa atuante no tráfico na região conhecida como 'Corte Grande'. Segundo as investigações, há uma prática imposta pela organização em que todos os traficantes de plantão são obrigados a participar das agressões a devedores como forma de punição Delegado Felipe Vivas Titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim

A ação contou com o apoio das equipes da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro de Itapemirim, da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Sul e da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo, além da Polícia Militar do Espírito Santo.>

>

Durante as buscas nos endereços dos investigados foram apreendidos rádios comunicadores, bases e fones de carregamento, sacolas com pinos vazios para acondicionamento de drogas, balança de precisão e dois aparelhos telefônicos.>

