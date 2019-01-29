Polícia prende acusado de matar chefe do tráfico na Serra

O suspeito identificado como João Vitor Ribeiro Braga, de 20 anos, foi detido pela Polícia Civil, nesta terça-feira (29), na Rua Tancredo Neves, localizado no bairro Jardim Limoeira, na Serra. O homem é acusado de ter assassinado o jovem Otávio Luiz Madeira de Lima, de 25 anos, e ainda balear o filho dele, de dois anos de idade, no dia 6 de janeiro deste ano.
De acordo com Rodrigo Sandi Mori, que é titular da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, João Vitor invadiu a casa de Otávio, enquanto ele dormia com a esposa e os dois filhos, de dois e cinco anos de idade.
João efetuou quatro disparos contra Otávio, que foi atingido no peito, nas costas, perna e no braço. Na tentativa de proteger a família, a vítima ainda se jogou em cima dos filhos.
Otávio chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
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MOTIVAÇÃO
Segundo a polícia, Otávio era chefe do tráfico de drogas do bairro São Diogo II, na Serra. João Vitor fazia parte do tráfico, quando foi rebaixado de "hierarquia", ao sair da Unidade de Internação Provisória (Unip), onde ficou apreendido por dois anos.
Inconformado com o rebaixamento, no dia 1 de janeiro deste ano, João chegou a apontar uma arma em direção a Otávio e exigiu o retorno ao cargo no tráfico de São Diogo, o que foi recusado. Isso teria motivado o assassinato da vítima.
HISTÓRICO DE CRIMES
No dia 20 de julho de 2015, com 16 anos de idade, João Vitor cometeu uma tentativa de latrocínio, em Jardim Camburi, em Vitória. Ele invadiu uma oficina de carros, rendeu clientes e funcionários, ainda agrediu um funcionário e roubou um veículo, modelo Hilux. Antes de sair do local, ele atirou contra um funcionário.
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Cinco dias após o ocorrido, o suspeito praticou mais um crime: durante um assalto, ele matou o representante comercial Alexandro José da Silva, quando a vítima estava com a família, próximo a um restaurante, localizado em Bairro de Fátima, na Serra. Na duas ocorrências o objetivo era o mesmo: roubar caminhonetes, modelo Hilux.