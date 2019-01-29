Polícia prende acusado de matar chefe do tráfico na Serra

O suspeito identificado como João Vitor Ribeiro Braga, de 20 anos, foi detido pela, nesta terça-feira (29), na Rua Tancredo Neves, localizado no bairro Jardim Limoeira, na Serra. O homem é acusado de ter assassinado o jovem Otávio Luiz Madeira de Lima, de 25 anos, e ainda balear o filho dele, de dois anos de idade, no dia 6 de janeiro deste ano.