Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Polícia prende acusado de matar chefe do tráfico na Serra

João Vitor Ribeiro Braga é acusado de assassinar a tiros a vítima Otávio Luiz Madeira de Lima, de 25 anos; a motivação do crime seria o rebaixamento de cargo no tráfico de drogas, em São Diogo, na Serra

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 18:47

Publicado em 

29 jan 2019 às 18:47
Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa Crédito: Fernando Madeira
O suspeito identificado como João Vitor Ribeiro Braga, de 20 anos, foi detido pela Polícia Civil, nesta terça-feira (29), na Rua Tancredo Neves, localizado no bairro Jardim Limoeira, na Serra. O homem é acusado de ter assassinado o jovem Otávio Luiz Madeira de Lima, de 25 anos, e ainda balear o filho dele, de dois anos de idade, no dia 6 de janeiro deste ano.
De acordo com Rodrigo Sandi Mori, que é titular da Delegacia Especializada de Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, João Vitor invadiu a casa de Otávio, enquanto ele dormia com a esposa e os dois filhos, de dois e cinco anos de idade. 
João efetuou quatro disparos contra Otávio, que foi atingido no peito, nas costas, perna e no braço. Na tentativa de proteger a família, a vítima ainda se jogou em cima dos filhos.
Otávio chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.
VÍDEO
MOTIVAÇÃO 
Segundo a polícia, Otávio era chefe do tráfico de drogas do bairro São Diogo II, na Serra. João Vitor fazia parte do tráfico, quando foi rebaixado de "hierarquia", ao sair da Unidade de Internação Provisória (Unip), onde ficou apreendido por dois anos.
Inconformado com o rebaixamento, no dia 1 de janeiro deste ano, João chegou a apontar uma arma em direção a Otávio e exigiu o retorno ao cargo no tráfico de São Diogo, o que foi recusado. Isso teria motivado o assassinato da vítima. 
HISTÓRICO DE CRIMES
No dia 20 de julho de 2015, com 16 anos de idade, João Vitor cometeu uma tentativa de latrocínio, em Jardim Camburi, em Vitória. Ele invadiu uma oficina de carros, rendeu clientes e funcionários, ainda agrediu um funcionário e roubou um veículo, modelo Hilux. Antes de sair do local, ele atirou contra um funcionário.
VÍDEO
Cinco dias após o ocorrido, o suspeito praticou mais um crime: durante um assalto, ele matou o representante comercial Alexandro José da Silva, quando a vítima estava com a família, próximo a um restaurante, localizado em Bairro de Fátima, na Serra. Na duas ocorrências o objetivo era o mesmo: roubar caminhonetes, modelo Hilux.
> Câmeras de restaurante filmam assalto a representante comercial na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

crime Polícia Civil Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados