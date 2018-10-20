Polícia prende acusado de assassinar cliente em borracharia na Serra

Diego Anacleto da Silva foi preso na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A polícia colocou na cadeia o criminoso acusado de assassinar o cliente de uma borracharia, em Jardim Limoeiro, na Serra. O crime aconteceu dentro do estabelecimento e foi motivado por uma rixa antiga entre o autor do crime e a vítima.

De acordo com informações levantadas pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, o cliente da borracharia David de Souza Baudson chegou ao local de moto para trocar o pneu do veículo. Minutos depois, ele foi surpreendido por um homem armado, identificado como sendo Diego Anacleto da Silva, que chegou de bicicleta à borracharia e abriu fogo contra David.

Os dois eram moradores de Central Carapina. David já havia sido baleado antes do dia do assassinato quando um grupo de traficantes rival passou atirando na rua onde morava. Foram mais de 100 disparos contra as casas, colocando várias pessoas em risco e ele acabou ferido ao abrir a janela para ver o que estava acontecendo, informou o delegado Rodrigo Sandi Mori.

Para a polícia, David foi morto devido à rivalidade entre os grupos de traficantes que atuavam no bairro. Na manhã desta sexta-feira (19), uma operação da DHPP Serra localizou o acusado e o deteve em Jardim Carapina. Ele prestou depoimento e foi levado para o Centro de Triagem de Viana.