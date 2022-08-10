Polícia prende 3 em ação contra cigarros eletrônicos na Grande Vitória

Polícia faz operação contra cigarros eletrônicos e prende 3 pessoas no Espírito Santo Crédito: Polícia Civil

Vila Velha, Serra, Cariacica e Polícia Civil prendeu três pessoas em flagrante e apreendeu mais de 2 mil cigarros eletrônicos durante a Operação Vapor no Espírito Santo . A ação teve objetivo de combater a comercialização de cigarros eletrônicos e respectivos dispositivos proibidos no Brasil e foi realizada em diversos estabelecimentos comerciais nos municípios de Vitória Guarapari . Ao todo, 15 pessoas devem ser intimadas e ouvidas na operação.

A Operação Vapor foi deflagrada na última sexta-feira (5), mas as informações foram passadas pela Polícia Civil somente nesta quarta-feira (10). Inicialmente, a corporação informou que seis pessoas haviam sido presas. Mas depois corrigiu: foram três prisões.

Foram apreendidos:

2003 unidades de cigarro eletrônico

677 essências para cigarro



263 componentes para montagem



400 mil pinos de plástico vazios



500g de ácido bórico



22 maços de cigarros fabricados no Paraguai



Segundo o delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo, José Darcy Arruda, o material apreendido está avaliado em aproximadamente R$ 1 milhão. Em coletiva de imprensa na tarde desta quarta (10), a Polícia Civil informou mais detalhes da operação.

As três pessoas presas não tiveram os nomes divulgados. Detidos em flagrante, todas elas pagaram fiança e responderão em liberdade. Eles devem responder pelo crime de relação de consumo e também podem ser autuados por contrabando, uma vez que o material apreendido é fabricado fora do país.

Os cigarros eletrônicos são amplamente comercializados, ainda que não regularizados no país Crédito: Polícia Civil

VENDA PROIBIDA NO BRASIL

O Brasil faz parte de um grupo de 32 nações que vetam o comércio do produto, a exemplo de México, Índia e Argentina. Outras 79 - como Estados Unidos, Reino Unido e Canadá - liberaram com maior ou menor grau de restrição, conforme relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 2021.

Fabricantes dos dispositivos argumentam que eles oferecem risco reduzido à saúde, em comparação ao cigarro tradicional, e por isso deveriam ser liberados como alternativa para uso adulto. Também dizem que o veto não impede a venda irregular. Pesquisas científicas de universidades de ponta e entidades médicas, porém, apontam presença de substâncias desconhecidas nos dispositivos e potencial de incentivar o tabagismo entre adolescentes e jovens que nunca fumaram - o que justifica manter a proibição.

Cigarros eletrônicos, ou vapes, funcionam por meio de uma bateria que aquece um líquido interno, composto por água, aromatizante, nicotina, propilenoglicol e glicerina. Têm formas variadas, e modelos mais modernos se parecem com pen-drives. Alguns são fechados: não é possível manipular o líquido interno. Outros podem ser recarregados com líquidos de várias substâncias e sabores, como uva e menta.