Polícia pede exames para desvendar causa da morte de motorista

As investigações sobre o que provocou a morte do motorista de aplicativo João Carlos Cola, de 56 anos, começou com a coleta de material do corpo para uma análise toxicológica, segundo informações da. João Carlos morreu e dois amigos deles, de 77 e 42 anos, estão internados depois de

A bebida alcoólica, que foi trazida da, foi recolhida e encaminhada para o Laboratório de Química Legal (LQL) da Polícia Civil. A previsão é que os resultados dos laudos saiam em no máximo 30 dias.

O corpo do motorista de aplicativo João Carlos foi sepultado às 16 horas. Meu irmão bebia as bebidinhas deles, mas normal, nada demais. Queremos saber o que tinha nessa bebida, pois talvez estivesse estragada, não sei. Não acredito que colocaram algo na bebida, ao menos não as pessoas que estavam com ele em Vitória, contou José Rogério, irmão do motorista de aplicativo.