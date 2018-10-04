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Após tomar licor

Polícia pede exames para desvendar causa da morte de motorista

João Carlos Cola morreu e dois amigos deles, de 77 e 42 anos, estão internados depois de tomarem doses de licor de jenipapo e comerem carne de sol com farinha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 out 2018 às 23:18

Publicado em 03 de Outubro de 2018 às 23:18

João Carlos Cola morreu após ingerir um licor de jenipapo Crédito: Reprodução | TV Gazeta
As investigações sobre o que provocou a morte do motorista de aplicativo João Carlos Cola, de 56 anos, começou com a coleta de material do corpo para uma análise toxicológica, segundo informações da Polícia Civil. João Carlos morreu e dois amigos deles, de 77 e 42 anos, estão internados depois de tomarem doses de licor de jenipapo e comerem carne de sol com farinha, em Maruípe, Vitória.
A bebida alcoólica, que foi trazida da Bahia, foi recolhida e encaminhada para o Laboratório de Química Legal (LQL) da Polícia Civil. A previsão é que os resultados dos laudos saiam em no máximo 30 dias.
O corpo do motorista de aplicativo João Carlos foi sepultado às 16 horas. Meu irmão bebia as bebidinhas deles, mas normal, nada demais. Queremos saber o que tinha nessa bebida, pois talvez estivesse estragada, não sei. Não acredito que colocaram algo na bebida, ao menos não as pessoas que estavam com ele em Vitória, contou José Rogério, irmão do motorista de aplicativo.
Os outros dois amigos de João Carlos seguem internados no Hospital Jayme dos Santos, na Serra.
O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.
 

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