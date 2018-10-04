Polícia pede exames para desvendar causa da morte de motorista

As investigações sobre o que provocou a morte do motorista de aplicativo João Carlos Cola, de 56 anos, começou com a coleta de material do corpo para uma análise toxicológica, segundo informações da Polícia Civil. João Carlos morreu e dois amigos deles, de 77 e 42 anos, estão internados depois de tomarem doses de licor de jenipapo e comerem carne de sol com farinha, em Maruípe, Vitória.
A bebida alcoólica, que foi trazida da Bahia, foi recolhida e encaminhada para o Laboratório de Química Legal (LQL) da Polícia Civil. A previsão é que os resultados dos laudos saiam em no máximo 30 dias.
O corpo do motorista de aplicativo João Carlos foi sepultado às 16 horas. Meu irmão bebia as bebidinhas deles, mas normal, nada demais. Queremos saber o que tinha nessa bebida, pois talvez estivesse estragada, não sei. Não acredito que colocaram algo na bebida, ao menos não as pessoas que estavam com ele em Vitória, contou José Rogério, irmão do motorista de aplicativo.
Os outros dois amigos de João Carlos seguem internados no Hospital Jayme dos Santos, na Serra.
O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.