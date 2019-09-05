Segurança

Polícia não registra assassinatos na Grande Vitória há mais de 30 horas

O último caso de assassinato foi registrado na Serra na noite desta terça-feira (03)

Publicado em 5 de setembro de 2019 às 12:14 - Atualizado há 6 anos

Perícia criminal em local de assassinato, Cariacica, em outubro de 2018. Crédito: Ricardo Medeiros

A Polícia Civil não registra nenhum assassinato ou tentativa de homicídio há mais de 30 horas na Grande Vitória. De acordo com informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o último caso foi registrado às 23h30 de terça-feira (03) na Rua Muqui, no bairro Planalto Serrano, na Serra.

O desempregado Jackson Oliveira da Silva, 21 anos, foi executado com três tiros sendo um na cabeça, um no peito e outro nas costas. O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra.

De acordo com dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), de janeiro a julho deste ano, foram registrados 586 mortes por crimes letais. Os dados do governo estadual apontam que a maioria dos assassinatos ocorrem aos domingos.

Do total de mortes, 560 pessoas foram vítimas de homicídios dolosos -quando há intenção de matar-, 20 foram mortos em latrocínios -roubo seguido de morte- e seis foram assassinados por lesão corporal seguida de morte.





