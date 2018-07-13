Polícia não descarta ação de justiceiros contra assaltantes em Viana

Crime aconteceu em ponto de ônibus do bairro Industrial, em Viana Crédito: Internauta | Gazeta Online

Dois homens foram baleados no início da manhã de ontem, no bairro Industrial, Viana. Um deles, identificado como Fábio Gabriel Vieira Pimentel, de 15 anos, acabou morrendo no local e outro foi socorrido para o hospital. Segundo moradores, os dois são suspeitos de praticarem uma série de assaltos na região e foram atacados, inclusive, enquanto praticavam mais um arrastão. Ninguém sabe quem é o autor do crime.

A Polícia Civil investiga se o crime foi praticado por um justiceiro, como informou alguns moradores.

No local, a polícia não encontrou nenhum documento de identificação com as vítimas. Os dois estavam em uma moto modelo XRE 300, preta, que de acordo com a Polícia Civil foi roubada no dia anterior e está com restrição de furto/roubo no sistema da polícia.

Moradores contaram que a dupla foi surpreendida quando assaltava passageiros que aguardavam o transporte em um ponto do bairro, por volta das 5h30. Os dois chegaram de moto, sendo que um deles desceu e o outro permaneceu na direção do veículo.

O rapaz que desceu estava com uma faca e anunciou o assalto. Foi então, que um homem que estava no local sacou uma arma e começou a atirar em direção às vítimas. O homem que pilotava a moto foi quem morreu no local. No corpo dele a Perícia Criminal encontrou sete perfurações, quatro delas nas costas.

Já o outro homem, teria sido atingido na cabeça. Ele foi socorrido por uma ambulância do Samu e está internado no Hospital São Lucas, em Vitória, sob escolta policial. Ná há informações sobre o estado de saúde dele.

Uma testemunha contou que no momento do fato cerca de dez pessoas esperavam o ônibus que faz a linha 913 - Bairro Industrial x Terminal de Campo Grande. Após balear os dois homens, o atirador fugiu do local. Moradores atribuem o ataque a vingança, já que segundo eles, os dois baleados são conhecidos e vinham praticando assaltos na região.

Eles estavam assaltando aqui direto. Agiam sempre no início da manhã e nos pontos de ônibus. Passavam de moto e atacavam principalmente mulheres e adolescentes. Com certeza alguém já estava de olho, acredita um pedreiro, 56 anos, morador do bairro.

A família de Fábio Gabriel Vieira Pimentel esteve no Departamento Médico Legal (DML) e fez o reconhecimento do corpo. O garoto que completaria 16 anos ano na próxima semana era estudante do nono ano do ensino fundamental. Ele morava em Areínha, Viana. O pai dele compareceu ao DHPP para fazer os procedimentos de liberação do corpo. Abalado, ele não quis falar com a imprensa.



Viana Industrial Crédito: Bernardo Coutinho

ACUSAÇÃO

Com o rapaz morto, a polícia encontrou uma bolsa com documentos de uma mulher e uma marmita, além de outros objetos que de acordo com testemunhas, tinham sido roubados momentos antes do crime. Uma faca também foi encontrada próxima ao corpo.