Polícia Militar interrompe mais um evento em marina de Vitória

Vizinhos denunciaram aglomeração em festa em marina no bairro Santa Luíza, Vitória Crédito: Reprodução



Polícia Militar interrompeu, mais uma vez, uma festa em uma marina no bairro Santa Luíza, em Vitória , na tarde deste sábado (9). Denúncias de vizinhos fizeram com que uma equipe fosse ao local. A polícia diz que orientou clientes e proprietários, e que o evento foi encerrado às 16h.

Desde meados de março, por força de decreto estadual, todos os eventos que promovam aglomeração de pessoas estão proibidos no Estado. A medida foi atualizada em decretos posteriores.



Na ocasião, o proprietário do estabelecimento, Fabrício Benjamin, alegou que se tratava de um evento particular para comemorar o aniversário de um amigo. Fabrício disse, à época, que não sabia que eventos do tipo também estavam proibidos e que o número de convidados era menor que o informado pelos vizinhos.