Polícia Militar interrompe mais um evento em marina de Vitória

A Polícia Militar interrompeu, mais uma vez, uma festa em uma marina no bairro Santa Luíza, em Vitória, na tarde deste sábado (9). Denúncias de vizinhos fizeram com que uma equipe fosse ao local. A polícia diz que orientou clientes e proprietários, e que o evento foi encerrado às 16h.
Desde meados de março, por força de decreto estadual, todos os eventos que promovam aglomeração de pessoas estão proibidos no Estado. A medida foi atualizada em decretos posteriores.
Não é a primeira vez que a Polícia Militar é chamada por conta de denúncias de aglomerações no local. No dia 17 de abril, a PM e a Guarda Municipal de Vitória interromperam uma festa para cerca de 50 pessoas que acontecia no mesmo endereço.
Na ocasião, o proprietário do estabelecimento, Fabrício Benjamin, alegou que se tratava de um evento particular para comemorar o aniversário de um amigo. Fabrício disse, à época, que não sabia que eventos do tipo também estavam proibidos e que o número de convidados era menor que o informado pelos vizinhos.
A Gazeta entrou em contato com a prefeitura de Vitória para saber quais providências seriam tomadas em relação ao estabelecimento. Contudo, por nota, o município afirmou que foi ao local após uma denúncia de som alto e não encontrou nenhum evento ou aglomeração no local.