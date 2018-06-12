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Após assassinato

Polícia Militar faz operação no Morro da Piedade

Por volta das 7h, os militares, que já estavam na comunidade, se reuniram e começaram a subir o morro em grupos

Publicado em 12 de Junho de 2018 às 10:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jun 2018 às 10:22
Depois de um final de semana de terror e uma segunda-feira de mudança para muitos moradores no Morro da Piedade, em Vitória, a Polícia Militar realiza uma operação na região na manhã desta terça-feira (12). Por volta das 7h, os militares, que já estavam na comunidade, se reuniram e começaram a subir o morro em grupos.
Diferentemente da manhã desta segunda (11), as escolas e a creche localizadas na região funcionam nesta terça. Mas, ainda com medo, pais de alunos e outros moradores não falam sobre o que acontece na Piedade.
O secretário de Estado da Segurança Pública (Sesp), coronel Nylton Rodrigues, participa da ação. Há também um helicóptero da PM sobrevoando a região.
Com informações de Eduardo Dias

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