Polícia Militar descobre estufa de plantação de maconha em Guarapari

Plantação de maconha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Guarapari. A residência era usada como estufa para cuidar das plantas e também para fazer o preparo para o consumo da droga. Uma plantação de maconha cultivada dentro de uma casa foi descoberta pela Polícia Militar, na tarde desta quarta-feira, no bairro Recanto da Sereia, em. A residência era usada como estufa para cuidar das plantas e também para fazer o preparo para o consumo da droga.

Policiais da Força Tática do 4º Batalhão haviam saído de Guarapari após uma audiência na Justiça e retornavam para Vila Velha quando avistaram uma caminhonete em alta velocidade saindo da rodovia e entraram no bairro.

A situação chamou a atenção dos policiais, que passaram a acompanhar o veículo, o que fez o condutor acelerar ainda mais o veículo. Os policiais os perderam de vista, mas depois encontraram a caminhonete parada na frente de uma casa.

Ao visualizarem o condutor na entrada da residência, os policiais fizeram a abordaram ao suspeito, que estava acompanhada de uma mulher. Junto dele, havia uma bucha de maconha. O que mais chamou atenção dos policiais, porém, foi o forte odor de maconha que vinha de dentro da casa, observou o tenente Rafael Santana, do 10º Batalhão da Polícia Militar.

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Ao questionarem o casal, o homem confirmou que tinha maconha em casa. Assim que os policiais entraram na residência, se depararam com cinco cômodos com 175 vasos com maconha. Havia mais de uma planta em cada vaso. Também localizamos equipamento para produzir, secar, preparar e embalar a droga, além de ventiladores e demais itens para cultivar as plantas. Era uma estrutura muito sofisticada, afirmou o tenente Rafael.



A casa havia sido alugada há um ano e meio, segundo a PM. Os dois detidos e o material foram levados para a Delegacia Regional de Guarapari onde prestariam depoimento.