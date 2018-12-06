Polícia Militar descobre estufa de plantação de maconha em Guarapari

Uma plantação de maconha cultivada dentro de uma casa foi descoberta pela Polícia Militar, na tarde desta quarta-feira, no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari. A residência era usada como estufa para cuidar das plantas e também para fazer o preparo para o consumo da droga.
Policiais da Força Tática do 4º Batalhão haviam saído de Guarapari após uma audiência na Justiça e retornavam para Vila Velha quando avistaram uma caminhonete em alta velocidade saindo da rodovia e entraram no bairro.
A situação chamou a atenção dos policiais, que passaram a acompanhar o veículo, o que fez o condutor acelerar ainda mais o veículo. Os policiais os perderam de vista, mas depois encontraram a caminhonete parada na frente de uma casa.
Ao visualizarem o condutor na entrada da residência, os policiais fizeram a abordaram ao suspeito, que estava acompanhada de uma mulher. Junto dele, havia uma bucha de maconha. O que mais chamou atenção dos policiais, porém, foi o forte odor de maconha que vinha de dentro da casa, observou o tenente Rafael Santana, do 10º Batalhão da Polícia Militar.
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Ao questionarem o casal, o homem confirmou que tinha maconha em casa. Assim que os policiais entraram na residência, se depararam com cinco cômodos com 175 vasos com maconha. Havia mais de uma planta em cada vaso. Também localizamos equipamento para produzir, secar, preparar e embalar a droga, além de ventiladores e demais itens para cultivar as plantas. Era uma estrutura muito sofisticada, afirmou o tenente Rafael.
A casa havia sido alugada há um ano e meio, segundo a PM. Os dois detidos e o material foram levados para a Delegacia Regional de Guarapari onde prestariam depoimento.