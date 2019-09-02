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Polícia investiga se fetos encontrados na Praia da Costa são de humanos

O Departamento Médico Legal (DML) de Vitória já realiza exames cadavéricos. A polícia não divulgou o prazo para o resultado do laudo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2019 às 07:07

Publicado em 02 de Setembro de 2019 às 07:07

Departamento Médico Legal (DML) de Vitória Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo
A Polícia Civil investiga se os fetos encontrados em um prédio na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã do último sábado (31), são de humanos. O Departamento Médico Legal (DML) de Vitória já realiza exames cadavéricos. A polícia não divulgou o prazo para o resultado do laudo. 
O CASO
De acordo com informações da polícia, um dos supostos fetos humanos foi localizado, no último sábado (31), na garagem e outro sobre a caixa de ar-condicionado de um apartamento. 
A Polícia Militar foi acionada, esteve no local, constatou a situação e acionou a perícia da Polícia Civil. Os peritos também estiveram no apartamento e recolheram os fetos para confirmação no DML em Vitória.
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Investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e fizeram levantamentos de informações para tentar identificar os autores.
O caso será investigado para pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.
PERGUNTAS NÃO RESPONDIDAS
Na manhã desta segunda-feira (02), a reportagem do Gazeta Online acionou a Polícia Civil sobre o caso. Na demanda, foi perguntado:
- A PC já está investigando caso?
- Testemunhas serão ouvidas na próxima semana?
- Câmeras do local serão analisadas?
- Qual o prazo para sair o exame do DML?
Porém, a polícia resumiu-se a responder, por nota, que os fetos foram encaminhados ao DML para serem identificados e passarem por exame cadavérico.
"Apenas após os exames será possível afirmar se tratam-se de fetos humanos", concluiu a nota. 
 

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