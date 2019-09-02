Polícia investiga se fetos encontrados na Praia da Costa são de humanos

Departamento Médico Legal (DML) de Vitória Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo

fetos encontrados em um prédio na Praia da Costa, em Vila Velha, na manhã do último sábado (31), são de humanos. O Departamento Médico Legal (DML) de Vitória já realiza exames cadavéricos. A polícia não divulgou o prazo para o resultado do laudo. A Polícia Civil investiga se osem um prédio na, em Vila Velha, na manhã do último sábado (31), são de humanos. O Departamento Médico Legal (DML) de Vitória já realiza exames cadavéricos. A polícia não divulgou o prazo para o resultado do laudo.

O CASO

De acordo com informações da polícia, um dos supostos fetos humanos foi localizado, no último sábado (31), na garagem e outro sobre a caixa de ar-condicionado de um apartamento.

A Polícia Militar foi acionada, esteve no local, constatou a situação e acionou a perícia da Polícia Civil. Os peritos também estiveram no apartamento e recolheram os fetos para confirmação no DML em Vitória.

Investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local e fizeram levantamentos de informações para tentar identificar os autores.

O caso será investigado para pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha.

PERGUNTAS NÃO RESPONDIDAS

Na manhã desta segunda-feira (02), a reportagem do Gazeta Online acionou a Polícia Civil sobre o caso. Na demanda, foi perguntado:

- A PC já está investigando caso?

- Testemunhas serão ouvidas na próxima semana?

- Câmeras do local serão analisadas?

- Qual o prazo para sair o exame do DML?

Porém, a polícia resumiu-se a responder, por nota, que os fetos foram encaminhados ao DML para serem identificados e passarem por exame cadavérico.

"Apenas após os exames será possível afirmar se tratam-se de fetos humanos", concluiu a nota.