Polícia investiga se carro carbonizado foi usado em roubo a banco

investiga se o carro encontrado carbonizado na tarde desta terça-feira (25), no limite entrefoi usado durante a, no distrito de Caramuru, em. O crime aconteceu durante a madrugada também desta terça, quando quatro criminosos chegaram em um Chevrolet Prisma, cor branco.

De acordo com o 8ª Companhia Independente dede Santa Maria de Jetibá, ainda será realizada uma perícia para identificar o chassi do veículo, já que há indícios de que o carro esteja com placa adulterada.

O caso vai seguir sob investigação na Delegacia Especializada de Roubo a Banco. Nenhum dos envolvidos no crime foi detido até a publicação desta matéria. Segundo a Polícia Civil, outras informações não serão repassadas para não atrapalhar o trabalho da

O distrito fica entree Santa Maria de Jetibá. As explosões começaram por volta de 01h40. O policiamento no local foi feito por companhias localizadas na região central de Santa Maria de Jetibá e de Santa Teresa. Três viaturas estiveram para o local.

Segundo a PM, os criminosos ainda atiraram para o alto como forma de intimidar os moradores da região, que acionaram oem seguida. Seis policiais foram até a região, mas quando o cerco foi montado os criminosos já haviam saído.

A Polícia Militar não soube informar o que foi levado pelos criminosos, já que o local tinha sido isolado para a perícia da Polícia Civil e a chegada do gerente e funcionários da agência. Imagens de videomonitoramento serão utilizadas para saber como a explosão aconteceu.

Por volta de 1h30 da madrugada desta terça-feira (25), a empresa responsável pelo monitoramento 24 horas da estrutura de atendimento do Sicoob no Estado identificou uma explosão na agência do distrito de Carumuru, pertencente ao município de Santa Maria de Jetibá. Os danos materiais estão sendo levantados, mas as imagens iniciais indicam que não houve acesso ao local do caixa automático onde fica armazenado o dinheiro. A agência ficará fechada para os reparos do imóvel. Nesse período, os associados serão atendidos nas agências de Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina, e também podem movimentar seus negócios pelos aplicativos e pela internet.