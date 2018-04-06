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Violência

Polícia investiga morte de dona de casa em Itapemirim

O namorado dela contou que ela teria caído da cama e desmaiado

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 20:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 20:09
Delegacia de Itapemirim Crédito: Divulgação | Governo do Estado
A Polícia Civil investiga a morte de uma dona de casa de 39 anos, ocorrida nesta sexta-feira (06), no bairro Itaipava, em Itapemirim, no Litoral Sul.
O namorado da vítima disse à Polícia Militar que Carina acordou por volta das 7h10 para abrir o portão para a funcionária e depois voltou para o quarto onde ele estava. Ela teria desmaiado após cair da cama. O corpo de Carina foi encaminhado para o Serviço Médico legal de Cachoeiro de Itapemirim.
O delegado Djalma Pereira disse que o namorado da dona de casa tem passagens pela polícia. Ele tem histórico de passagens pela Lei Maria da Penha e posse de arma. A versão contada por ele não bate, contou.
O namorado foi encaminhado para fazer exame de Corpo Delito na tarde desta sexta-feira. 
 

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