Polícia investiga morte de dona de casa em Itapemirim

Delegacia de Itapemirim Crédito: Divulgação | Governo do Estado

A Polícia Civil investiga a morte de uma dona de casa de 39 anos, ocorrida nesta sexta-feira (06), no bairro Itaipava, em Itapemirim, no Litoral Sul.

O namorado da vítima disse à Polícia Militar que Carina acordou por volta das 7h10 para abrir o portão para a funcionária e depois voltou para o quarto onde ele estava. Ela teria desmaiado após cair da cama. O corpo de Carina foi encaminhado para o Serviço Médico legal de Cachoeiro de Itapemirim.

O delegado Djalma Pereira disse que o namorado da dona de casa tem passagens pela polícia. Ele tem histórico de passagens pela Lei Maria da Penha e posse de arma. A versão contada por ele não bate, contou.

O namorado foi encaminhado para fazer exame de Corpo Delito na tarde desta sexta-feira.