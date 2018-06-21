A Polícia Civil investiga o caso do bebê Miquéias Torres Marques, de oito meses, que foi levado morto ao Pronto Atendimento de Braço do Rio, no interior de Conceição da Barra, Norte do Estado, na manhã de quarta-feira (20). A criança apresentava hematomas pelo corpo e a principal suspeita é de que ele tenha sido espancado até a morte.
Segundo a Polícia Militar, policiais foram acionados para irem até o Pronto Atendimento, onde a criança que foi levada pelo pai teria chegado morta. Na unidade de saúde, o médico de plantão confirmou que o bebê já estava sem vida. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
Polícia investiga morte de bebê de 8 meses em Conceição da Barra
Em nota, a Polícia Civil informou que a causa da morte segue sob investigação da delegacia de Conceição da Barra e, no momento, demais informações não serão passadas para não atrapalhar a apuração do caso