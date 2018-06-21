Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime

Polícia investiga morte de bebê de 8 meses em Conceição da Barra

Miquéias Torres Marques apresentava hematomas pelo corpo e a principal suspeita é de que ele tenha sido espancado até a morte

Publicado em 21 de Junho de 2018 às 19:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 jun 2018 às 19:50
Bebê morreu a caminho da unidade de saúde Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte
A Polícia Civil investiga o caso do bebê Miquéias Torres Marques, de oito meses, que foi levado morto ao Pronto Atendimento de Braço do Rio, no interior de Conceição da Barra, Norte do Estado, na manhã de quarta-feira (20). A criança apresentava hematomas pelo corpo e a principal suspeita é de que ele tenha sido espancado até a morte.
> Veja mais notícias de Polícia
Segundo a Polícia Militar, policiais foram acionados para irem até o Pronto Atendimento, onde a criança  que foi levada pelo pai  teria chegado morta. Na unidade de saúde, o médico de plantão confirmou que o bebê já estava sem vida. A perícia da Polícia Civil foi acionada.
Polícia investiga morte de bebê de 8 meses em Conceição da Barra
Em nota, a Polícia Civil informou que a causa da morte segue sob investigação da delegacia de Conceição da Barra e, no momento, demais informações não serão passadas para não atrapalhar a apuração do caso 
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Imagem de destaque
A bizarra história da primeira viagem de LSD do mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados