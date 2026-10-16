Polícia investiga dois homens por morte de cães arrastados por carro em Iúna

Dois homens são investigados pela Polícia Civil pela morte de dois cães arrastados pelo asfalto, presos pelo pescoço a um carro, em Iúna, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. Eles foram identificados pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos contra os Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), após dez dias de apuração e cruzamento de imagens. O caso aconteceu na noite de 6 de outubro.





A Delegacia de Polícia de Iúna informou que instaurou inquérito para apurar possível crime de maus-tratos contra os animais. Imagens do sistema de cerco eletrônico registraram um veículo escuro, sem placas visíveis, arrastando os cães na região de Cidade Nova, próximo a um abrigo de animais, no sentido da localidade de Perdição.





Em outro registro, o mesmo carro aparece parado nas proximidades do trevo de acesso ao distrito de Perdição, com os animais já mortos. Depois, os corpos foram colocados na parte traseira do veículo.





Com apoio da Polícia Militar, a CPI localizou, na quinta-feira (15), um Volkswagen Gol preto em uma garagem na localidade rural de Córrego Bom Recreio, em Irupi. Segundo a comissão, os dois homens identificados estavam no veículo na noite do ocorrido.