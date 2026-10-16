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Polícia investiga dois homens por morte de cães arrastados por carro em Iúna

Suspeitos foram identificados após dez dias de apuração da CPI dos Maus-Tratos aos Animais; imagens mostram cães presos pelo pescoço e arrastados pelo asfalto

Publicado em 16 de Outubro de 2026 às 11:01

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 out 2026 às 11:01

Dois homens são investigados pela Polícia Civil pela morte de dois cães arrastados pelo asfalto, presos pelo pescoço a um carro, em Iúna, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. Eles foram identificados pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos contra os Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), após dez dias de apuração e cruzamento de imagens. O caso aconteceu na noite de 6 de outubro.


A Delegacia de Polícia de Iúna informou que instaurou inquérito para apurar possível crime de maus-tratos contra os animais. Imagens do sistema de cerco eletrônico registraram um veículo escuro, sem placas visíveis, arrastando os cães na região de Cidade Nova, próximo a um abrigo de animais, no sentido da localidade de Perdição.


Em outro registro, o mesmo carro aparece parado nas proximidades do trevo de acesso ao distrito de Perdição, com os animais já mortos. Depois, os corpos foram colocados na parte traseira do veículo.


Com apoio da Polícia Militar, a CPI localizou, na quinta-feira (15), um Volkswagen Gol preto em uma garagem na localidade rural de Córrego Bom Recreio, em Irupi. Segundo a comissão, os dois homens identificados estavam no veículo na noite do ocorrido.

Homens suspeitos de arrastar cães até a morte em carro em Iúna são denunciados
Homens suspeitos de arrastar cães até a morte em carro em Iúna são denunciados Divulgação/ CPI de Maus-tratos aos Animais
Homens alegaram que cães pularam de carroceria

Questionados, eles alegaram que transportavam os cães de um sítio para a propriedade rural onde moram e que os animais teriam pulado da carroceria sem que percebessem. Afirmaram que só notaram o ocorrido após a morte dos cães e decidiram recolher os corpos. A CPI, porém, informou que as imagens e os dados de inteligência indicaram uma rota diferente da relatada pelos homens.


A Polícia Civil informou que dará continuidade às investigações para esclarecer os fatos e adotar as medidas cabíveis. A CPI também prepara um relatório para encaminhar ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e à Polícia Civil.

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