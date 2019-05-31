Polícia identifica um dos suspeitos de ameaçar equipe de TV ao vivo no ES

Repórter e cinegrafista foram ameaçados durante transmissão ao vivo nesta quinta-feira (30) Crédito: Reprodução

Polícia Civil identificou um dos criminosos que ameaçaram de morte um repórter e um cinegrafista da TV Vitória durante uma transmissão ao vivo por volta das 18h50 desta quinta-feira (30), no bairro Santos Dumont, em Vitória . O delegado Fabiano Rosa, titular da Divisão Especializada de Repressão aos Crimes Contra o Patrimônio (DRCCP), garantiu que dará uma resposta rápida à sociedade, prendendo os suspeitos.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o repórter Waslley Leite, da TV Vitória, começa a falar sobre a movimentação no bairro. Ele dá boa noite aos telespectadores e ao âncora do jornal e, segundos depois, um carro prata se aproxima. Um suspeito sai do veículo e manda que o cinegrafista Patrick Loureiro pare de filmar imediatamente. "Vou matar vocês tudo(sic)", diz.

De acordo com o delegado delegado Fabiano Rosa, titular da DRCCP, os dois bandidos chegaram em um Corsa prata. Um deles segurava um galão de combustível, que estaria vazio. Após ameaçar as vítimas de morte, os criminosos começaram a danificar o veículo da reportagem. Assim que teve conhecimento dos fatos, o delegado afirma que demandou que a DRCCP iniciasse as diligências sobre o crime.

"Eles chutaram e arranharam o carro. Depois voltaram para o veículo em que estavam e subiram o morro de volta. Identificamos que são indivíduos que tem relação com o tráfico de drogas da região. São pessoas ousados, que tem o crime como modo de vida e querem desafiar o Estado", afirmou.

VEJA VÍDEO

Fabiano Rosa completou que após a ação solicitou perícia no carro de reportagem e ouviu as duas vítimas. O delegado não passou a identificação do criminoso identificado para não atrapalhar as investigações. Ele afirmou que fará novas diligências para pedir a prisão do suspeito e localizar o cúmplice dele.

NOTA DA REDE VITÓRIA

Procurada nesta sexta-feira (31), a Rede Vitória emitiu uma nota repudiando a agressão e reiterando o papel de informação do jornalismo. Veja na íntegra:

"A Rede Vitória de Comunicação repudia veementemente qualquer ato de agressão e entende que a violência não é passível de convivência, algo natural. O caso ocorrido nesta quinta-feira, 30/05, envolvendo os profissionais Waslley Leite e Patrick Loureiro, ameaçados por supostos criminosos do bairro Santos Dumont, em Vitória, evidencia a falta de segurança pública que atinge a sociedade capixaba. Vale destacar que boa parcela da população do nosso estado convive diariamente com agressões de natureza ainda amais grave. O papel da imprensa é retratar essas situações ainda que grupos criminosos queiram nos intimidar a força. A rede Vitória reitera o compromisso de estar ao lado da população".

O QUE DIZ O SINDICATO E FEDERAÇÃO DOS JORNALISTAS

Acionados pela reportagem, o Sindijornalistas e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) repudiaram o ataque ao trabalho da imprensa por grupos armados que ocupam comunidades da Grande Vitória. "Nossas entidades exigem do governo do Estado segurança de trabalho para os jornalistas e também para os moradores dessas regiões. É inaceitável que este tipo de ocorrência tenha se tornado uma rotina. É preciso que o Estado retome de fato o controle por meio de políticas públicas sociais e de segurança", finalizou.

O QUE DIZ A SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA

Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) informa que, por volta das 17h30, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento preventivo pelo local, quando os militares se depararam com suspeitos armados, que dispararam contra a viatura. Os policiais revidaram e um dos suspeitos foi atingido na mão e de raspão nas nádegas, sendo detido logo em seguida e socorrido ao hospital São Lucas. informa que, por volta das 17h30, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento preventivo pelo local, quando os militares se depararam com suspeitos armados, que dispararam contra a viatura. Os policiais revidaram e um dos suspeitos foi atingido na mão e de raspão nas nádegas, sendo detido logo em seguida e socorrido ao hospital São Lucas.

Os outros criminosos conseguiram fugir e deixaram para trás dois celulares e uma bolsa contendo 89 pinos de cocaína ,92 pedras de crack, 73 buchas de maconha, cápsulas deflagradas e um radiocomunicador. Foram feitas buscas nas imediações do local e foram encontradas mais 56 pedras de crack, um celular, fogos de artifício e pinos vazios, usados para embalar drogas.

A Sesp ressalta que repudia totalmente a ação dos bandidos, que ameaçaram e tentaram agredir os profissionais da imprensa que faziam a cobertura jornalística do fato. O setor de inteligência da Secretaria já iniciou o levantamento das informações, para auxiliar na investigação para identificar suspeitos, que se aproveitaram da presença policial concentrada na parte alta do morro, para cometer o crime nas vias de acesso ao bairro.