Polícia identifica três bandidos que invadem apartamentos em Vitória

A polícia acredita que em seis meses os criminosos conseguiram furtar pelo menos R$ 50 mil em objetos, joias e dinheiro. Um dos envolvidos já foi detido e a polícia procura outros dois.

Elis Carvalho

Publicado em 31 de julho de 2019 às 21:03

 - Atualizado há 6 anos

Kleber dos Santos Souza, à esquerda, já está preso; George Abreu da Costa e Murilo Henrique de Oliveira estão foragidos Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil identificou três criminosos acusados de arrombar apartamentos de Jardim Camburi, em Vitória. O grupo está envolvido em pelo menos 13 casos registrados em sete meses e a polícia acredita que, neste intervalo de tempo, eles conseguiram furtar pelo menos R$ 50 mil em objetos, joias e dinheiro. Um dos envolvidos já foi detido e a polícia procura outros dois.  

> Arrombamentos no ES: bandidos inspirados em ações de SP

De acordo com o delegado Rafael da Rocha Correa, titular do 5º DP de Jardim Camburi, as investigações tiveram início após as vítimas registrarem ocorrência na delegacia, no final de 2018. As invasões aconteceram entre os meses de novembro de 2018 e abril de 20019.

Os suspeitos foram identificados como Kleber dos Santos Souza, de 30 anos, que é considerado o líder do grupo, George Abreu da Costa, de 23, que invadia as casas junto com Kleber, e Murilo Henrique de Oliveira Barros, 24, responsável por dirigir os veículos que carregavam os produtos roubados.

COMO AGIAM

"Para agir, eles escolhiam prédio que não tinham porteiro e sistema de vídeo. Depois, selecionavam os apartamentos que aparentemente estavam vazios e entravam nos imóveis usando uma chave micha. Na hora dos furtos, evitavam produtos com rastreadores, como celulares, e optavam normalmente por dinheiro, joias e eletrodomésticos. Depois, vendiam os materiais e dividiam o dinheiro entre eles. Estimamos que eles já lucraram cerca de R$ 50 mil com esses furtos", afirma.

> Grupos de WhatsApp vão ajudar em estratégia contra arrombamentos no ES 

O grupo usava os próprios veículos, um Toyota Corolla prata e Prisma preto, para irem aos locais do crime e carregar os produtos roubados. Os veículos não tinham restrição de furto e roubo e estavam no nome de familiares. "Até agora identificamos a invasão em 13 apartamentos de oito edifícios. Em alguns prédios eles arrombaram mais de um apartamento em uma única ação", contou. 

IDENTIFICAÇÃO

O delegado conta, ainda, que a investigação contou com o apoio do cerco de segurança da Prefeitura de Vitória, que flagrou a passagem dos criminosos, de carro, pela cidade.  

> Arrombamentos no ES: comandante da PM critica penas leves 

 "Localizamos os três e chamamos para prestar esclarecimentos na delegacia nos meses de março, abril e maio de 2019. Depois de alguns depoimentos, Murilo e George confessaram tudo. Já Kleber, permaneceu calado. Na ocasião, eles foram liberados por não estarem em flagrante. Mas Kleber foi preso em abril por outro roubo. Agora, com o fim da investigação e os mandados de prisão, fomos nos endereços de Murilo e George, mas eles não foram localizados e já são considerados foragidos", explicou.

O delegado completou que os três são moradores de Cariacica e já são investigados pelo mesmo tipo de crime em 2017. Eles foram autuados por associação criminosa e furto duplamente qualificado por concurso de pessoas e rompimento de obstáculos. 

