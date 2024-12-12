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"Efeito Cascata”

Polícia identifica esquema de roubos e furtos em troca de drogas na Praia do Canto

Traficantes identificados na investigação forneciam drogas a moradores de ruas e flanelinhas, que, em troca, cometiam roubos em comércios na região da Capital capixaba

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 17:13

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

12 dez 2024 às 17:13
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residências ligadas a traficantes de Vitória
A polícia cumpriu dois mandados de busca e apreensão no Bairro da Penha e Itararé na operação "Efeito Cascata" Crédito: PCES/Divulgação
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), com apoio da Guarda Municipal de Vitória, cumpriu dois mandados de busca e apreensão em residências nos bairros Da Penha e Itararé, após identificar uma dupla de traficantes que fornecia drogas para moradores de ruas e flanelinhas da Praia do Canto, em troca de produtos roubados nesta região da Capital capixaba.
As investigações que culminaram na operação "Efeito Cascata” duraram cerca de um ano, a partir da identificação de um padrão de crimes na Praia do Canto.
"Tínhamos um alto número de furtos e roubos na Praia do Canto. Começamos a fazer esse levantamento de informações e conseguimos chegar a essas duas pessoas. Tanto moradores de rua quanto frequentadores da Praia do Canfo alimentavam esse tráfico", pontuou o secretário municipal de Segurança Urbana de Vitória, Amarílio Boni.
O primeiro mandado foi cumprido em 7 de novembro, na casa de um indivíduo de 26 anos, onde foram encontrados R$ 550 em espécie e um celular que, posteriormente, a polícia descobriu ter sido roubado no final de junho, nas proximidades da Ponte Ayrton Senna, conforme explicou o titular do 3º Distrito Policial de Vitória, delegado Diego Bermond.
O suspeito, que responde em liberdade por tráfico de drogas, foi indiciado por receptação devido ao celular roubado. A Justiça será comunicada para que ele possa retornar à prisão.
Traficantes identificados forneciam drogas a flanelinhas e moradores da Praia do Canto em troca de objetos furtados e roubados e  Crédito: PCES/Divulgação
“Em 3 de dezembro, foi cumprido o mandado na casa do segundo indivíduo, de 31 anos. No dia da operação, ele já estava preso. Tem passagens por tráfico de drogas. Na casa dele, não tinha drogas, só que identificamos que esses dois indivíduos faziam essa comercialização", explicou.
Ainda segundo o delegado, os dois indivíduos chegavam ao bairro com os entorpecentes, entregavam para flanelinhas e os moradores de rua, e para sustentar o vício, eles furtavam o comércio durante a noite. “Se trata de uma engrenagem. O tráfico de drogas acaba alimentando o furto naquela região".

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