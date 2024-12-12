Operação mira líder do PCC em bairro de Vitória e outras 12 pessoas

A ação fez parte de uma investigação do núcleo do grupo criminoso, suspeito de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e até corrupção ativa de agentes públicos na região.

Além dos mandados de prisão, foram expedidos 24 mandados de busca e apreensão para alvos em Vitória, Cariacica, Vila Velha e Serra, sendo que, durante as diligências, foram apreendidos os seguintes materiais:

01 Submetralhadora calibre 9mm com carregador sobressalente;

01 revólver, marca Amadeo Rossi modelo S. LEOPOLDO R.G.S.22 calibre .22 numeração ilegível;

01 revolver marca Amadeo Rossi Modelo São Leopoldo LR cal .22 Numeração A948799

R$ 106.987,00 em espécie;

01 simulacro de pistola;

2.100 unidades de cocaína;

12 frascos de substância similar a loló;

Munições: 48 munições cal. 9MM, 05 munições cal .38, 01 munição cal 32, 07 munições cal .380, 08 munições cal .22.

13 aparelhos celulares;

2 tablets;

2 Pen drives;

Vários cheques, cartas de presídio e documentos de interesse à investigação.

Também foi determinado o bloqueio de valores em 24 contas bancárias utilizadas pelo PCC, a fim de apurar a origem e o destino dos valores ilícitos movimentados pela organização criminosa.