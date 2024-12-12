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Irmãos atiraram em multidão na Serra para se vingar de surra de traficantes

Polícia deu detalhes sobre crime ocorrido em março deste ano, que acabou com um jovem morto e duas mulheres baleadas; suspeitos foram presos em novembro

Publicado em 12 de Dezembro de 2024 às 11:56

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

12 dez 2024 às 11:56
No dia 9 de março deste ano, um ataque em frente a uma distribuidora em Novo Horizonte, na Serra, chamou a atenção: um jovem morreu e duas mulheres ficaram feridas. Os suspeitos eram dois irmãos. Após o tiroteio, eles ainda fugiram da polícia e atiraram contra a viatura. Hoje, os dois já estão presos, e a Polícia Civil divulgou qual a motivação para toda a confusão.
As versões sobre o que teria ocorrido antes do ataque são diferentes, mas as duas concordam em um ponto: os dois irmãos foram agredidos por traficantes. Para se vingar, eles foram em casa, pegaram uma arma e dispararam na direção de Samuel Gustavo Gama, de 20 anos, que teria ordenado a agressão contra os irmãos. O local estava cheio, então outras pessoas também foram atingidas, como mostra o vídeo acima. 

Versão de testemunhas

Segundo o delegado Rodrigo Sandi Mori, chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, testemunhas relataram que os irmãos Jhonatan Brito Rodrigues, de 23 anos, e Willian Brito Rodrigues, de 25 anos, estavam bebendo na distribuidora e fazendo "bagunça", o que desagradou traficantes locais, a ponto de os criminosos se reunirem e agredirem os dois. 

Versão dos irmãos

Jhonatan e Willian, em depoimento, alegaram que estavam bebendo tranquilamente quando Samuel mandou seus subordinados, traficantes locais, baterem nos dois sem motivo aparente. 

Depois da surra...

Após serem agredidos, os dois foram até a casa deles, em São Diogo, trocaram de roupa, pegaram uma pistola e voltaram à distribuidora. "Ao se aproximarem de um grupo de pessoas que estava na esquina da distribuidora, o Willian sacou a arma de fogo e começou a atirar na direção do grupo, vindo a atingir o alvo deles, o Samuel. Além disso, atingiram mais duas mulheres que nada tinham a ver com a briga", detalhou Sandi Mori.
Segundo a Polícia Civil, uma das mulheres era namorada do Samuel e foi atingida por três disparos. A outra acabou baleada de raspão. A ação foi flagrada por uma câmera de segurança. Nas imagens dá para ver a correria após os irmãos pararem a moto (confira acima)

Tiro contra a polícia

Depois do ataque eles saíram da praça, mas não tiveram sorte: deram de casa com uma viatura e uma perseguição começou. "No momento da perseguição, Willian ainda deu um disparo na direção da PM. Eles conseguiram fugir, pegaram a BR 101 e foram para Itamaraju, na Bahia, onde permaneceram por alguns meses", pontuou o delegado. 

De onde surgiu a arma?

Segundo as investigações, os irmãos não tinham passagens. Willian disse que comprou a arma há muito tempo, na Bahia, para se defender. O armamento era irregular.

Prisão

Jhonatan Brito Rodrigues e Willian Brito Rodrigues
Jhonatan Brito Rodrigues e Willian Brito Rodrigues Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Após descobrir que os dois estavam em Itamaraju — cidade onde eles já moraram no passado, com a família —, a polícia capixaba acionou as autoridades baianas. "Quando souberam que estavam sendo procurados, retornaram para a Serra. Os dois foram presos no dia 4 de novembro", disse Sandi Mori.
Eles foram indiciados por homicídio qualificado por motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima, por dupla tentativa de homicídio e por uma tripla tentativa de homicídio contra policiais militares no exercício da função pública. 

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