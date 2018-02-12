Polícia flagra adolescente carregando sacola com maconha em Linhares

Um adolescente de 16 anos foi apreendido com um quilo de maconha na rodoviária de Linhares, Norte do Estado, na tarde desta segunda-feira (12). Segundo a Polícia Militar, o menor disse que levaria a droga para Povoação, litoral do município.

Os militares suspeitaram do adolescente ao se aproximarem do ponto de embarque e desembarque. Ele estava com uma bolsa e uma sacola nas mãos. Quando percebeu a presença dos policiais, tentou se esquivar para outra direção, o que levantou ainda mais a suspeita. O menor foi abordado. Na sacola que ele carregava, os PMs encontraram o entorpecente.