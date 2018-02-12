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Tráfico de drogas

Polícia flagra adolescente carregando sacola com maconha em Linhares

Segundo a Polícia Militar, o menor disse que levaria a droga para Povoação, litoral do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 fev 2018 às 19:40

Publicado em 12 de Fevereiro de 2018 às 19:40

O suspeito foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Um adolescente de 16 anos foi apreendido com um quilo de maconha na rodoviária de Linhares, Norte do Estado, na tarde desta segunda-feira (12). Segundo a Polícia Militar, o menor disse que levaria a droga para Povoação, litoral do município.
Os militares suspeitaram do adolescente ao se aproximarem do ponto de embarque e desembarque. Ele estava com uma bolsa e uma sacola nas mãos. Quando percebeu a presença dos policiais, tentou se esquivar para outra direção, o que levantou ainda mais a suspeita. O menor foi abordado. Na sacola que ele carregava, os PMs encontraram o entorpecente.
O adolescente foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares. O material apreendido também foi entregue à Polícia Civil.

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