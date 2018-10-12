Polícia faz operação para impedir 'Baile do Mandela' em Vitória

Os policiais se dividiram para realizar o patrulhamento Crédito: Carlos Alberto Silva

Uma operação da Polícia Militar foi realizada no bairro São Benedito, no Complexo da Penha, em Vitória. Na noite desta quinta-feira (11), 70 militares ocuparam o bairro. A mobilização aconteceu após criminosos serem flagrados na última segunda-feira (8) ostentando armas e usando drogas na região depois de uma festa clandestina conhecida como Baile do Mandela.

Os 70 militares se dividiram para realizar o patrulhamento na região. Ao todo foram quatro pontos de blitz, nos principais acessos do bairro, e militares fazendo patrulhamento a pé e uma unidade móvel instalada na pracinha do bairro.

Durante a operação, que começou no início da noite, os policiais paravam carros e motos para verificar a entrada e saída de armas e drogas no bairro. Enquanto as equipes de reportagem estiveram no local, nada foi apreendido e nenhum suspeito detido.

AS IMAGENS

Câmeras de segurança flagraram homens ostentando armas e usando entorpecentes em plena luz do dia no bairro São Benedito, no Complexo da Penha, em Vitória. Os suspeitos ostentam armas longas e ignoram a presença de populares. De acordo com a Polícia Militar, as imagens foram registradas nas primeiras horas da última segunda-feira (8) após a realização de uma festa clandestina conhecida como "Baile do Mandela".

A Polícia Militar informou que os organizadores da festa aproveitaram a redução de efetivo da polícia, devido ao remanejamento de tropas para trabalhar na segurança das eleições, que aconteceram no último domingo (7). Nós monitoramos toda aquela área, mas quando há uma brecha, eles aproveitam, disse o tenente-coronel Geovânio, responsável pelo policiamento na região.

Ainda segundo o tenente-coronel, a movimentação foi percebida no momento da troca de plantão, e por isso a polícia não agiu imediatamente. Na hora da passagem de serviço verificamos a movimentação. Verificamos as imagens e depois subimos no local, mas eles já tinham se escondido, contou.

Além disso, foi preciso esperar a chegada das viaturas da Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp), que no momento da ocorrência estava empenhada em uma reintegração de posse no norte do Estado. "Diante de indivíduos armados com armas longas, não existia a possibilidade de ir ao local com apenas uma viatura, precisávamos de reforços para garantir a segurança dos policiais", explicou o tenente.

Sobre a atuação da polícia, o tenente explicou que não é possível agir sem mandados. Essas pessoas são monitoradas, mas não podemos chegar no local e entrar em qualquer casa. Estamos fazendo muitas operações na região. Em setembro, apreendemos 14 armas, radiocomunicadores. Mas eles aproveitam brechas para fazer essas ostentações, completou Geovânio.

A SECRETARIA DE SEGURANÇA

As imagens de câmeras de segurança que mostraram criminosos ostentando armas na região de São Benedito, em Vitória, no último domingo (7) fizeram com que a cúpula da segurança pública do Espírito Santo adotasse medidas para inibir novas ações dos bandidos. Durante coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (10), o secretário de Estado e Segurança Pública, coronel Nylton Rodrigues, considerou o caso uma afronta e pontuou providências a serem tomadas para reduzir o tráfico e a violência no local.

A primeira proposta que o coronel apontou foi a colocação de uma caminhonete da Polícia Militar, com cinco policiais, para circular pelas ruas de São Benedito. Outra ação, segundo Nylton, será todas as semanas, de quinta a domingo, trabalhar com blitz no local e revistar todos os veículos que passarem.

"Consideramos isso (criminosos ostentando armas) uma afronta, e afronta nós enfrentamos. Vamos tomar providências firmes aqui. Primeiro colocar uma guarnição da PM 24 horas por dia, uma caminhonete com cinco policiais de domingo a domingo. Toda quinta, sexta, sábado e domingo vamos colocar quatro pontos de blitz, não vai ficar uma moto sequer sem ser abordada. Outra providência, o pelotão de áreas elevadas do 1º Batalhão da PM focará suas ações em São Benedito e priorizamos a identificação dos indivíduos", afirma.

BAILES ILEGAIS

O secretário acrescenta ainda que, por conta das eleições no último domingo (7), e pela polícia ter focado o trabalho nos locais de voto, os traficantes aproveitaram a madrugada de domingo para segunda-feira (8) para a realização de um baile funk.

"Os criminosos são covardes, mas vai ter resposta e a resposta já começa a ser dada hoje. Constantemente nós impedimos que esses bailes funks aconteçam, e vamos intensificar, não vai acontecer, acabou a baderna. Estamos dedicados, já foram dezenas de bailes que a PM e a Polícia Civil já impediram, mas vamos aumentar esse foco porque a população de bem dessa comunidade precisa estudar, trabalhar, acordar cedo. Nós vamos garantir essa tranquilidade", afirma.

PRENDE E SOLTA

Um dos indivíduos que aparece no vídeo com uma arma na mão foi identificado com Alexandre Costa Junior e já foi detido por tráfico de drogas 14 vezes. Durante a coletiva, o secretário Nylton falou sobre a situação.

"O indivíduo tem 14 passagens, as 14 são por tráfico. Porquê esse prende e solta? Porquê a lei tão frouxa para crimes graves? Afinal de contas, quem ostenta uma metralhadora apontando para cima é um agressor da sociedade, esse cara tem que ficar atrás das grades, mas nós vamos prendê-lo e apreender essas armas como fizemos em Planalto Serramo", concluiu.

O secretário reforça que, no ano passado, foram apreendidas cerca de cinco mil armas em todo o Espírito Santo. Nylton citou que o acesso à arma de fogo é fácil e, mesmo sendo crime, torna-se impune.