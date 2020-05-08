Polícia faz operação em todo o ES em busca de traficantes e homicidas

A operação, que teve início na manhã desta sexta (8), acontece não apenas na Grande Vitória, mas também no interior do Estado. Na Região Metropolitana de Vitória, são 115 policiais civis e 66 policiais militares participando da ação. Atuam também os policiais do Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção (NUROC/SESP), o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional e as guardas Municipais de Vitória, Vila Velha e Serra.

"Nosso foco são homicidas e traficantes. Nesse momento, grande parte da equipe está nos bairros do Complexo da Penha, em Vitória, mas há ação em todo o Estado. E isso só é possível graças as forças das policiais integradas. Estaremos presentes nesses locais para partir pra cima e prender criminosos. Por isso, a gente aproveita para solicitar as comunidades que nos apoiem, denunciando no número 181. Não teremos hora pra sair. Até agora, em todas as fases da Operação Caim, já foram apreendidas mais de 50 armas e mais de 100 prisões. Mas, independente desses números, só o fato da polícia estar presente nessas comunidades já dá um conforto para essas famílias de trabalhadores", afirmou o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta.