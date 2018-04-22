Polícia encontra revólver, munição e drogas nos fundos de bar

Todo o material foi encontrado nos fundos de um bar, no bairro Planalto

A Polícia Militar apreendeu um revólver calibre 32, munição e 60 papelotes de cocaína na madrugada deste sábado (21), em Linhares, Norte do Estado. Todo o material foi encontrado nos fundos de um bar, no bairro Planalto, durante uma operação realizada em conjunto com a prefeitura.

A PM informou que não foi possível constatar de quem era o material. O proprietário foi informado sobre o ocorrido e o estabelecimento notificado. A arma, a munição e a droga foram entregues na 16ª Delegacia Regional de Linhares.