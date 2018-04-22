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Polícia encontra revólver, munição e drogas nos fundos de bar

A ocorrência foi registrada no bairro Planalto, durante uma operação realizada em conjunto com a prefeitura

Publicado em 21 de Abril de 2018 às 21:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2018 às 21:11
Todo o material foi encontrado nos fundos de um bar, no bairro Planalto Crédito: Divulgação | Polícia Militar
A Polícia Militar apreendeu um revólver calibre 32, munição e 60 papelotes de cocaína na madrugada deste sábado (21), em Linhares, Norte do Estado. Todo o material foi encontrado nos fundos de um bar, no bairro Planalto, durante uma operação realizada em conjunto com a prefeitura.
A PM informou que não foi possível constatar de quem era o material. O proprietário foi informado sobre o ocorrido e o estabelecimento notificado. A arma, a munição e a droga foram entregues na 16ª Delegacia Regional de Linhares.
 

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