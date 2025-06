Em Nova Venécia

Polícia encontra grãos pelo caminho e localiza parte de sacas de café furtada no ES

Crime ocorreu na madrugada de domingo (8). Polícia seguiu rastros deixados pelo caminho e chegou a um secador de café, onde descobriu que parte da carga havia sido deixada no local

Publicado em 9 de junho de 2025 às 15:32

Parte da carga de grãos de café foi recuperada em Nova Venécia Crédito: Polícia Civil / Polícia Militar

Cerca de 150 sacas de café foram furtadas de uma propriedade rural na madrugada de domingo (8), na comunidade de São Luís dos Reis, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Seguindo rastros de grãos deixados pelo caminho, policiais do setor de inteligência da Polícia Militar passaram por comunidades da cidade vizinha, Boa Esperança, e localizaram parte da carga em um secador de café, no Córrego Refrigério, também na mesma cidade do furto. Apesar da localização do material, ninguém foi preso até o momento. >

Segundo o boletim de ocorrência, na manhã de domingo (8), uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a uma denúncia de furto de café em uma propriedade localizada no patrimônio de São Luís dos Reis, zona rural de Nova Venécia. No local, um agricultor relatou que, ao sair de casa para ir à igreja, encontrou um vizinho que mencionou ter ouvido, por volta das 4h10 da madrugada, barulhos de veículos — um caminhão, um carro de passeio e uma motocicleta — trafegando nas proximidades da propriedade.>

Mais tarde, o vizinho percebeu caroços de café seco espalhados pela estrada e considerou a situação suspeita. Ao ser informado, o agricultor retornou à propriedade e constatou o furto de cerca de 150 sacas de café seco que estavam em processo de secagem no terreiro.>

O boletim descreve que com base nas informações, a equipe policial percorreu o possível trajeto dos suspeitos e encontrou rastros de café seco ao longo da estrada. Próximo à entrada para o patrimônio do Km 20, já no município de Boa Esperança, os vestígios indicavam que os veículos seguiram naquela direção.>

>

De acordo com a PM, como os indícios ficaram escassos, as buscas foram encerradas e as informações foram repassadas à inteligência. Após levantamento da inteligência da Polícia Militar, foi constatado que os veículos envolvidos seguiram pelas localidades de Km 20, distrito de Santo Antônio do Pouso Alegre (ambos em Boa Esperança), passando pelo trevo descendo até o Patrimônio do Bis, já em Nova Venécia.>

Outro boletim de ocorrência obtido pela reportagem informa que, nesta segunda-feira (9), agentes do Serviço de Inteligência da Polícia Militar e investigadores da Polícia Civil, após levantamentos, receberam informações de que o veículo utilizado no transporte do café furtado no domingo (8) passou pelo Patrimônio do Bis em direção ao Córrego Refrigério, em Nova Venécia.>

Com base nessas informações, os policiais identificaram que parte da carga havia sido depositada no secador de uma propriedade rural no Córrego Refrigério. No local, foram informados de que, por volta das 6h da manhã do domingo, aproximadamente 109 sacas de café maduro foram deixadas por um suspeito, acompanhado de outras quatro pessoas, utilizando um caminhão, um carro modelo Corsa e uma motocicleta Honda CG verde.>

Ainda segundo o boletim, o dono da propriedade contou à polícia que, no dia 24 de maio, o mesmo suspeito havia deixado ali cerca de 230 sacas de café maduro para beneficiamento, chegando por volta das 5h. A polícia suspeita que essa carga também tenha origem criminosa, possivelmente furtada em Pinheiros, já que imagens de câmeras analisadas pelos investigadores mostram o mesmo caminhão envolvido nos dois casos. O suspeito, segundo a ocorrência, já possui diversas anotações criminais pelo crime de roubo.>

Por fim, a Polícia Militar informou que a vítima do furto foi orientada a retirar o café encontrado no secador. A restituição da carga, segundo o boletim, foi autorizada pelo delegado de plantão. >

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Nova Venécia, e que até o momento nenhum suspeito foi detido. "A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", diz a nota da PC. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta