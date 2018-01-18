Polícia encontra arsenal de bandidos enterrado na Serra

O material apreendido foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um arsenal utilizado por bandidos de Serra Dourada e Nova Carapina, na Serra, foi apreendido pela Polícia Militar no início da noite desta quarta-feira (17). As armas estavam enterradas em dois terrenos do bairro Jardim Juara, sendo um deles atrás de uma igreja.

De acordo com o tenente Lourenço, da 3ª Companhia do 6º Batalhão da PM, os armamentos foram encontrados após uma denúncia anônima. "Recebemos essa denúncia e deslocamos duas guarnições para checar. Vasculhamos o local e conseguimos achar 10 armas, além de várias munições", afirmou.

Ao todo, os policiais encontraram cinco espingardas calibre 12, duas pistolas ponto 40, duas pistolas calibre nove milímetros e uma ponto 45. O tenente afirmou que as armas pertenciam a traficantes de drogas da região.

"São bandidos que atuam em Serra Dourada e Nova Carapina. Acredito que essas armas podem estar envolvidas em homicídios, cometidos durante a disputa por pontos de venda de drogas nesses bairros", ressaltou Lourenço.