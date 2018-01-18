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Armas pesadas

Polícia encontra arsenal de bandidos enterrado na Serra

No total, 10 armas foram apreendidas, além de várias munições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2018 às 23:59

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 23:59

O material apreendido foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um arsenal utilizado por bandidos de Serra Dourada e Nova Carapina, na Serra, foi apreendido pela Polícia Militar no início da noite desta quarta-feira (17). As armas estavam enterradas em dois terrenos do bairro Jardim Juara, sendo um deles atrás de uma igreja.
De acordo com o tenente Lourenço, da 3ª Companhia do 6º Batalhão da PM, os armamentos foram encontrados após uma denúncia anônima. "Recebemos essa denúncia e deslocamos duas guarnições para checar. Vasculhamos o local e conseguimos achar 10 armas, além de várias munições", afirmou.
Ao todo, os policiais encontraram cinco espingardas calibre 12, duas pistolas ponto 40, duas pistolas calibre nove milímetros e uma ponto 45. O tenente afirmou que as armas pertenciam a traficantes de drogas da região.
"São bandidos que atuam em Serra Dourada e Nova Carapina. Acredito que essas armas podem estar envolvidas em homicídios, cometidos durante a disputa por pontos de venda de drogas nesses bairros", ressaltou Lourenço.
O material apreendido foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra, em Laranjeiras. Nenhum suspeito foi localizado.

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