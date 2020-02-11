Polícia é acionada após tiroteio em Vila Velha

Polícia Militar esteve no bairro Riviera da Barra, depois de ser acionada por causa dos disparos

Segundo o relato de uma pessoa que preferiu não se identificar, os disparos aconteceram por volta das 16h, na Rua Guaçuí. Duas viaturas da polícia permanecem aqui no bairro, próximas a um terreno, contou à produção da TV Gazeta, pouco depois dos disparos.