Polícia é acionada após tiroteio em Vila Velha

Um tiroteio foi registrado por moradores na tarde desta terça-feira (11), no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha. De acordo com relatos de testemunhas à Polícia Militar, duas pessoas teriam sido baleadas e socorridas pelos próprios moradores para o pronto-socorro do Hospital Antônio Bezerra de Faria, que fica em Jaburuna.
Segundo o relato de uma pessoa que preferiu não se identificar, os disparos aconteceram por volta das 16h, na Rua Guaçuí. Duas viaturas da polícia permanecem aqui no bairro, próximas a um terreno, contou à produção da TV Gazeta, pouco depois dos disparos.
No início desta noite, a ocorrência ainda estava em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP); e como equipes estavam realizando diligências a respeito do caso, a Polícia Civil não soube passar mais detalhes a respeito do tiroteio.