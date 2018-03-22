Polícia diz que crime contra sargento em Vila Velha foi um atentado

Sargento da reserva é baleado ao sair da garagem, em Vila Velha Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Os disparos contra o sargento da reserva da Polícia Militar Lucimar Schultz, 53 anos, na manhã desta quarta-feira (21), em Vila Velha, está sendo tratado como tentativa de homicídio pela Polícia Civil. O sargento foi baleado na altura do peito e está internado em estado grave no Hospital São Lucas, em Vitória.

De acordo com a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), pelo menos quatro pessoas estavam em um veículo Ford Fiesta, branco, e estacionaram na rua Álvaro Alvim, a cerca de 50 metros de distância da casa do sargento. Como faz rotineiramente, o militar da reserva saiu da garagem com o carro dele, um Honda Civic, e o parou na rua de onde seguiriam até à praia para caminhar. Ao sair do veículo para fechar o portão da garagem, um suspeito saiu do Ford Fiesta que aguardava no local e foi em direção ao militar.

Testemunhas disseram para a polícia que o criminoso armado teria atirado sem anunciar o assalto e chegou atirando contra o PM. O sargento, armado com uma pistola ponto 45 com três munições, revidou descarregado a arma. O suspeito foi atingido na barriga, entrou no carro que dava cobertura e fugiu com o bando.

O baleado pediu socorro no Pronto Socorro de Alto Lage, em Cariacica. Lá, câmeras de videomonitoramento mostraram que dois indivíduos saíram de dentro de um Ford Fiesta de cor branca levando o suspeito ferido. Após deixá-lo no atendimento de urgência, a dupla entrou no carro, onde já havia um criminoso no volante.

O baleado foi transferido para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde segue internado sob escolta da polícia.

Até o momento, os outros três indivíduos envolvidos no atentado contra o sargento não foram localizados.