Polícia divulga retrato falado de acusado de sequestrar vereador no ES

Retrato falado divulgado pela Polícia Civil Crédito: Divulgação PC

A Polícia Civil divulgou o retrato falado de um dos suspeitos envolvidos no sequestro do vereador de Jerônimo Monteiro, Mitter Mayer Borges (PP), no dia 27 de fevereiro. A vítima desapareceu naquela noite, após sair de casa para ir em uma reunião, e só apareceu na manhã do outro dia em uma estrada rural de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana.

A imagem foi divulgada por meio da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a polícia, o caso segue sob investigação e, no momento, mais informações não serão passadas para não atrapalhar a apuração do caso.

A polícia conta com a colaboração da população para encontrar o suspeito. As denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo e anonimato são garantidos.

O CASO

O vereador contou que saiu de casa, em Jerônimo Monteiro, por volta das 19h20 quando foi abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta. Um dos bandidos estava armado e entrou no carro do vereador. O outro, acompanhou o veículo de moto.