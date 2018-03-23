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Polícia

Polícia divulga retrato falado de acusado de sequestrar vereador no ES

A imagem foi divulgada por meio da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Cachoeiro de Itapemirim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 mar 2018 às 21:34

Publicado em 22 de Março de 2018 às 21:34

Retrato falado divulgado pela Polícia Civil Crédito: Divulgação PC
A Polícia Civil divulgou o retrato falado de um dos suspeitos envolvidos no sequestro do vereador de Jerônimo Monteiro, Mitter Mayer Borges (PP), no dia 27 de fevereiro. A vítima desapareceu naquela noite, após sair de casa para ir em uma reunião, e só apareceu na manhã do outro dia em uma estrada rural de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana.
A imagem foi divulgada por meio da Delegacia de Crimes Contra a Vida de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a polícia, o caso segue sob investigação e, no momento, mais informações não serão passadas para não atrapalhar a apuração do caso.
A polícia conta com a colaboração da população para encontrar o suspeito. As denúncias podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo e anonimato são garantidos.
O CASO
O vereador contou que saiu de casa, em Jerônimo Monteiro, por volta das 19h20 quando foi abordado por dois homens que estavam em uma motocicleta. Um dos bandidos estava armado e entrou no carro do vereador. O outro, acompanhou o veículo de moto.
O vereador relatou que foi agredido durante o percurso até Venda Nova do Imigrante. No município, ele foi colocado no banco traseiro e amarrado até populares o encontrarem. Nenhum pertence foi roubado do vereador. Ele foi encaminhado para a delegacia de Venda Nova do Imigrante, onde foi ouvido.

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