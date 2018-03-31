Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Região Sul

Polícia divulga imagens de foragidos em Cachoeiro de Itapemirim

Fábio Soares de Andrade e Carlos Henrique Pereira Gomes de Oliveira fugiram durante o banho de sol desta sexta-feira (30)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2018 às 15:37

Publicado em 31 de Março de 2018 às 15:37

Fabio Soares de Andrade e Carlos Henrique Pereira Gomes de Oliveira continuam foragidos da Justiça Crédito: Divulgação/Polícia Militar
A polícia divulgou neste sábado (31) as imagens dos detentos que fugiram da Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim, na região Sul do Estado, na tarde desta sexta-feira (30). Fábio Soares de Andrade e Carlos Henrique Pereira Gomes de Oliveira continuam foragidos.
De acordo com a Polícia Militar, a fuga foi descoberta por um agente penitenciário, por volta das 15 horas desta sexta-feira (30). Após o banho de sol, o agente encontrou um buraco na grade do presídio. Carlos e Fábio cortaram a cerca de proteção, pularam os muros e conseguiram ter acesso à via pública. Buscas foram feitas na região, mas os fugitivos não foram recapturados.
O presídio fica no bairro Monte Líbano. Uma contagem nominal foi realizada no local, que possui 950 detentos, para identificar os presos que fugiram.
SEJUS
Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que a Corregedoria está apurando com rigor a fuga de Fábio Soares de Andrade e Carlos Henrique Pereira Gomes de Oliveira. O fato será comunicado ao juiz da Execução Penal e ao Ministério Público, como de praxe. A secretaria reforçou que os foragidos estão sendo procurados pela polícia e quem tiver informações sobre os detentos deve entrar em contato com o Disque-Denúncia 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados