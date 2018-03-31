Polícia divulga imagens de foragidos em Cachoeiro de Itapemirim

A polícia divulgou neste sábado (31) as imagens dosda Penitenciária Regional de, na região Sul do Estado, na tarde desta sexta-feira (30). Fábio Soares de Andrade e Carlos Henrique Pereira Gomes de Oliveira continuam foragidos.

De acordo com a Polícia Militar, a fuga foi descoberta por um agente penitenciário, por volta das 15 horas desta sexta-feira (30). Após o banho de sol, o agente encontrou um buraco na grade do presídio. Carlos e Fábio cortaram a cerca de proteção, pularam os muros e conseguiram ter acesso à via pública. Buscas foram feitas na região, mas os fugitivos não foram recapturados.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que a Corregedoria está apurando com rigor a fuga de Fábio Soares de Andrade e Carlos Henrique Pereira Gomes de Oliveira. O fato será comunicado ao juiz da Execução Penal e ao Ministério Público, como de praxe. A secretaria reforçou que os foragidos estão sendo procurados pela polícia e quem tiver informações sobre os detentos deve entrar em contato com o Disque-Denúncia 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.