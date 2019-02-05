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20 litros

Polícia desativa laboratório com maconha líquida em Cariacica

Deyvid Paulo Santos Silva, de 19 anos, é acusado de manter um laboratório de transformação de maconha em haxixe na própria residência, no bairro Rosa da Penha
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

05 fev 2019 às 17:41

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 17:41

Deyvid Paulo Santos Silva, de 19 anos, é acusado de manter um laboratório de transformação de maconha em haxixe na própria residência Crédito: Reprodução
A polícia desativou na manhã desta terça-feira (5) no bairro Rosa da Penha, em Cariacica, um laboratório de transformação de maconha em haxixe na residência de um homem identificado como Deyvid Paulo Santos, de 19 anos. No local, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc), encontrou 20 litros de maconha líquida, 410 gramas de maconha, 9 unidades de loló, 360 gramas de haxixe, 88 comprimidos de ecstasy e materiais utilizados para a transformação. O material foi apreendido e o local desativado.
O delegado Alberto Roque informou que a equipe recebeu a informação por denúncia anônima e, ao chegar ao local, policiais perceberam o odor e flagraram Deyvid produzindo os entorpecentes. "Em princípio, ele negou e disse que era apenas para consumo próprio e revenda para amigos. Na presença do advogado, ele disse que era apenas para consumo próprio", informou Roque.
De acordo com o delegado, Deyvid se assustou com a abordagem, mas "ficou mais tranquilo" ao perceber que eram policiais. "Ele fez todo o processo para produzir o haxixe, um desses processos é a maconha líquida, que também pode ser consumida. Foi encontrado um vasilhame de 20 litros contendo o entorpecente. O haxixe tem 14% de THC, que é o princípio ativo da maconha; já a maconha, tem apenas 4%", detalhou.
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Alberto Roque informou, ainda, que, normalmente, quem consome este tipo de entorpecente já é viciado na maconha. A polícia investiga agora de quem Deyvid comprava a droga e para quem fazia a revenda. A polícia já realizou a apreensão de haxixe várias vezes, mas o delegado informou que, em cinco anos, esta é a primeira apreensão de maconha líquida. 
Deyvid foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Detenção de Viana para aguardar julgamento.

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