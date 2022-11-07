Polícia de fronteira apreende 264 kg de maconha e skunk com destino ao ES

Droga apreendida pela polícia do Mato Grosso do Sul, cujo destino era o Espírito Santo Crédito: Divulgação | DOF

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) do Mato Grosso do Sul apreenderam, no último sábado (5), mais de 260 kg de maconha e skunk (chamada de 'supermaconha' por ser mais potente) que tinham como destino o Espírito Santo . As drogas, avaliadas em cerca de R$ 760 mil, estava com um homem de 28 anos, preso em flagrante.

Segundo a corporação, equipes faziam patrulhamento na rodovia MS 295, no município de Tacuru, quando abordaram o motorista do veículo da marca Kia. O condutor não soube explicar o motivo da viagem e, durante vistoria, os policiais localizaram a droga no porta-malas do carro.

Ao todo, foram encontrados 244 kg de maconha e 20 kg de skunk. O suspeito contou aos policiais que foi contratado em Guarapari para pegar a droga na fronteira com o Paraguai e retornar ao Espírito Santo, onde receberia R$ 14 mil pelo transporte.