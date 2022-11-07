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Operação Hórus

Polícia de fronteira apreende 264 kg de maconha e skunk com destino ao ES

Drogas estavam com um homem de 28 anos, preso em flagrante; ele contou aos policiais que foi contratado em Guarapari e que, após pegar o produto, retornaria ao Espírito Santo
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

07 nov 2022 às 17:45

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 17:45

Droga apreendida pela polícia do Mato Grosso do Sul, com destino ao Espírito Santo
Droga apreendida pela polícia do Mato Grosso do Sul, cujo destino era o Espírito Santo Crédito: Divulgação | DOF
Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) do Mato Grosso do Sul apreenderam, no último sábado (5), mais de 260 kg de maconha e skunk (chamada de 'supermaconha' por ser mais potente) que tinham como destino o Espírito Santo. As drogas, avaliadas em cerca de R$ 760 mil, estava com um homem de 28 anos, preso em flagrante. 
Segundo a corporação, equipes faziam patrulhamento na rodovia MS 295, no município de Tacuru, quando abordaram o motorista do veículo da marca Kia. O condutor não soube explicar o motivo da viagem e, durante vistoria, os policiais localizaram a droga no porta-malas do carro.
Ao todo, foram encontrados 244 kg de maconha e 20 kg de skunk. O suspeito contou aos policiais que foi contratado em Guarapari para pegar a droga na fronteira com o Paraguai e retornar ao Espírito Santo, onde receberia R$ 14 mil pelo transporte. 
A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro da Operação Hórus, parceria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Mato Grosso do Sul com o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

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