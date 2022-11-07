Fumaça densa

Incêndio atinge beach club em Vila Velha

É a segunda vez que o empreendimento Nook é atingido por chamas. Ninguém se feriu
Maria Fernanda Conti

07 nov 2022 às 15:41

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 15:41

Um grande incêndio atingiu o Nook Beach Club de Vila Velha por volta das 15 horas desta segunda-feira (7) e uma fumaça densa tomou conta da região. As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros por volta das 16 horas. Apesar da destruição do imóvel, não houve feridos.
Segundo apuração da repórter Naiara Arpini, da TV Gazeta, o espaço estava fechado, mas funcionários trabalhavam na limpeza do local. Boa parte da estrutura interna, quase toda feita de madeira, ficou destruída.
A  assessora de imprensa Gisellie Almeida, que representa a casa, informou ainda que mesas, cadeiras e alguns equipamentos de som ficaram danificados. De acordo com ela, ainda não foi possível contabilizar o prejuízo. 
Estrutura interna do beach club ficou danificada após o incêndio Crédito: Reprodução | Redes sociais
Um dos sócios do empreendimento, Felipe Fioroti, comentou nas redes sociais sobre o incêndio. Segundo ele, a principal desconfiança é que tenha sido um ato criminoso. No entanto, ainda é necessária uma perícia do Corpo de Bombeiros, solicitada pelos proprietários. O laudo deve sair em um prazo de 20 dias, podendo ser prorrogado.
"Desta vez, ao que tudo indica, foi um ato criminoso. Dois elementos foram vistos nas imediações com, se não me engano, querosene, enfim. Tacaram fogo e, ao que tudo indica, fugiram pela mata. Quem estiver ali por Jaburuna, liga para a polícia, para a gente tentar localizar esses criminosos e descobrir quem foi o mandante disso", postou o empresário em um perfil de rede social.

Em um outro comunicado, ele ainda afirmou que o clube voltará a funcionar "com ajuda de amigos, artistas e empresas". "Iremos reconstruir a casa em tempo recorde", destacou. 
Essa é a segunda vez que o Nook Beach Club é atingido por um incêndio. A primeira foi em agosto de 2019, durante um evento de reinauguração da casa com diversos frequentadores. Na época, as chamas tiveram início próximo à mesa do DJ, se alastrando em seguida. 

Nota do beach clube | Na íntegra

O Nook Beach Club vem a público informar e esclarecer à população sobre o incêndio que tomou conta do espaço na tarde de hoje, segunda-feira, 07. O fogo começou na área externa no Club. A partir daí, se alastrou rapidamente pelo local. É preciso ressaltar que, felizmente, o sinistro provocou apenas perdas materiais, tendo em vista que o local foi imediatamente evacuado assim que iniciou.

Acionamos já o Corpo de Bombeiros e a PM, e estamos fazendo todo o esforço para conter as chamas. Foram vistas pessoas suspeitas próximas ao estabelecimento antes do fogo. Um boletim de ocorrência do incêndio já está sendo feito na Delegacia de Polícia. Vamos aguardar a perícia dos bombeiros e da polícia, para saber as causas do sinistro.

Veja Também

Homem morre eletrocutado após subir em poste em Cariacica

Suspeito de furto acaba preso após ser espancado até desmaiar Linhares

Advogado criminalista é morto com 11 tiros em condomínio de Vila Velha

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

