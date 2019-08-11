Incêndio acaba com festa em beach club de Vila Velha

Incêndio no Nook Beach Club, em Vila Velha Crédito: Reprodução

Um incêndio atingiu o Nook Beach Club, na madrugada deste domingo (11), em Vila Velha. No local, acontecia a festa eletrônica Love Sessions, com diversos DJs como atrações. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há pessoas feridas.

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Segundo o órgão, a equipe foi acionada por volta das 2h53 para conter as chamas e demorou duas horas para apagar o fogo. As informações preliminares do Ciodes eram de que havia uma festa com muitos frequentadores no local e o incêndio havia se iniciado próximo da mesa do DJ, se alastrado em seguida.

"As viaturas chegaram rapidamente e tiveram dificuldade de acessar o local devido ao contrafluxo das pessoas que estavam na festa abandonado a área, na estrada bem estreita de apenas uma via", diz a nota dos Bombeiros.

O incêndio atingiu o telhado (madeira com palha), bar, banheiros, depósitos e toda a área de aglomeração de público. O local foi isolado e as pessoas que ainda estavam na parte de dentro das festa foram retiradas em segurança.

O proprietário do local solicitou perícia. A previsão de conclusão do laudo é de, no mínimo, 30 dias. Procurada, a organização do evento disse que lamenta o incêndio ocorrido no Nook Beach Club e diz que não houve feridos. A produção informa ainda que havia extintor para controle do fogo e busca informações sobre a causa do incidente para mais informações.

O assessoria do Nook informou "que o local estava sublocado para o evento e informa que está em situação regular, com suas instalações devidamente aprovadas pelo Corpo de Bombeiros, cumprindo todas as exigências para funcionamento e contando com todos os equipamentos necessários para combate a incêndio", disse por nota.

"A casa esclarece ainda que não houve tumulto para evacuação de suas instalações. Ninguém ficou ferido.

A causa do incidente ainda não foi apurada. Aguarda-se o laudo técnico do Corpo de Bombeiros", finalizou.