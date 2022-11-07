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Grande Vitória

Homem morre eletrocutado após subir em poste em Cariacica

Vítima trabalhava como eletricista, mas ninguém soube informar por qual razão estava no alto da estrutura
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2022 às 15:11

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 15:11

Homem morre eletrocutado após subir em poste em Cariacica
Homem morre eletrocutado após subir em poste em Cariacica Crédito: Tarciane Vasconcelos
Um homem de 50 anos morreu eletrocutado ao subir em um poste no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica, no fim da manhã desta segunda-feira (7). Segundo a repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, a vítima foi identificada como Deir José Maria, que trabalhava como eletricista. No local, ninguém soube informar por qual razão o homem subiu na estrutura.
A Polícia Civil  informou que a perícia foi acionada por volta das 12h40. "O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", finalizou, em nota.
Acionada pela reportagem, A EDP lamentou o ocorrido e informou que técnicos da empresa estiveram no local e a rede elétrica encontra-se dentro das normas técnicas e de segurança. A empresa ressaltou ainda que somente profissionais autorizados podem intervir na estrutura. 
"A EDP reforça que realizar intervenções irregulares e/ou não autorizadas na rede elétrica, além de trazer risco de acidentes com morte, geram outros potenciais riscos à população local, como incêndios e interrupção no fornecimento de energia, podendo, ainda, configurar crime, nos termos da legislação vigente", finalizou.

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