Homem morre eletrocutado após subir em poste em Cariacica

Um homem de 50 anos morreu eletrocutado ao subir em um poste no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica, no fim da manhã desta segunda-feira (7). Segundo a repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, a vítima foi identificada como Deir José Maria, que trabalhava como eletricista. No local, ninguém soube informar por qual razão o homem subiu na estrutura.
A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada por volta das 12h40. "O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares", finalizou, em nota.
Acionada pela reportagem, A EDP lamentou o ocorrido e informou que técnicos da empresa estiveram no local e a rede elétrica encontra-se dentro das normas técnicas e de segurança. A empresa ressaltou ainda que somente profissionais autorizados podem intervir na estrutura.
"A EDP reforça que realizar intervenções irregulares e/ou não autorizadas na rede elétrica, além de trazer risco de acidentes com morte, geram outros potenciais riscos à população local, como incêndios e interrupção no fornecimento de energia, podendo, ainda, configurar crime, nos termos da legislação vigente", finalizou.