Homem morre eletrocutado após subir em poste em Cariacica

Um homem de 50 anos morreu eletrocutado ao subir em um poste no bairro Vila Prudêncio, em Cariacica, no fim da manhã desta segunda-feira (7). Segundo a repórter Tarciane Vasconcelos, da TV Gazeta, a vítima foi identificada como Deir José Maria, que trabalhava como eletricista. No local, ninguém soube informar por qual razão o homem subiu na estrutura.