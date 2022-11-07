Jovem é baleado ao tentar tirar esposa do meio de briga na Serra

Um jovem de 24 anos foi baleado durante uma confusão em um condomínio de Jacaraípe, na Serra, na noite deste domingo (6). Uma câmera de segurança flagrou parte da confusão e mostrou várias pessoas discutindo, onde é possível ver empurrões e agressões.

Durante a briga, um homem atirou. Segundo testemunhas, o jovem de 24 anos foi baleado quando tentava tirar a esposa dele que estava no meio da confusão.

Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o supervisor de segurança Gilberto Ferreira explicou que o rapaz baleado e a esposa dele, uma jovem de 26 anos, não moram no condomínio, mas o casal é conhecido por trabalhar num restaurante próximo ao local. Os dois estavam em um bar, que fica em frente ao condomínio, pouco antes do crime.

Jovem é baleado ao tentar tirar esposa de uma briga na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Testemunhas contaram à Polícia Militar que o casal viu uma colega de trabalho, que mora no condomínio, chegar com outras pessoas. Um homem que estava no grupo discutia com ela. Quando o porteiro abriu para a mulher entrar, o homem foi atrás dela. O casal ficou com medo da colega ser agredida e também entrou no condomínio.

“Entraram duas meninas e começaram a discutir com o rapaz. Depois começaram a sair no tapa e tentamos separar. Daí a pouco começou a brigar todo mundo e saiu um tiro. O rapaz tentou tirar a mulher dele da confusão e acabou sendo baleado. O tiro nem era para ele”, disse Gilberto Ferreira.

O atirador, que ninguém conhece, fugiu depois do crime. O jovem baleado foi socorrido pela Polícia Militar e levado para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município. Ele foi ferido por quatro perfurações de tiros, que atingiram pulmão, fígado e perna. Até o momento ninguém sabe a motivação da briga.