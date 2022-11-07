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Bairro Jacaraípe

Jovem é baleado ao tentar tirar esposa do meio de briga na Serra

Ele foi atingido no pulmão, fígado e perna. O jovem e a esposa foram ajudar uma amiga dela, que discutia com outra pessoa, e ele foi atingido ao tentar tirá-la do meio da confusão
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

07 nov 2022 às 12:56

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 12:56

Um jovem de 24 anos foi baleado durante uma confusão em um condomínio de Jacaraípe, na Serra, na noite deste domingo (6). Uma câmera de segurança flagrou parte da confusão e mostrou várias pessoas discutindo, onde é possível ver empurrões e agressões.
Durante a briga, um homem atirou. Segundo testemunhas, o jovem de 24 anos foi baleado quando tentava tirar a esposa dele que estava no meio da confusão.
Em entrevista à repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, o supervisor de segurança Gilberto Ferreira explicou que o rapaz baleado e a esposa dele, uma jovem de 26 anos, não moram no condomínio, mas o casal é conhecido por trabalhar num restaurante próximo ao local. Os dois estavam em um bar, que fica em frente ao condomínio, pouco antes do crime.
Jovem é baleado ao tentar tirar esposa de uma briga na Serra
Jovem é baleado ao tentar tirar esposa de uma briga na Serra Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Testemunhas contaram à Polícia Militar que o casal viu uma colega de trabalho, que mora no condomínio, chegar com outras pessoas. Um homem que estava no grupo discutia com ela. Quando o porteiro abriu para a mulher entrar, o homem foi atrás dela. O casal ficou com medo da colega ser agredida e também entrou no condomínio.
“Entraram duas meninas e começaram a discutir com o rapaz. Depois começaram a sair no tapa e tentamos separar. Daí a pouco começou a brigar todo mundo e saiu um tiro. O rapaz tentou tirar a mulher dele da confusão e acabou sendo baleado. O tiro nem era para ele”, disse Gilberto Ferreira.
O atirador, que ninguém conhece, fugiu depois do crime. O jovem baleado foi socorrido pela Polícia Militar e levado para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, no mesmo município. Ele foi ferido por quatro perfurações de tiros, que atingiram pulmão, fígado e perna. Até o momento ninguém sabe a motivação da briga.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e até o momento o suspeito não foi detido.

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