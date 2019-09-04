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Briga de casal

Polícia corrige informação sobre ocorrência na Serra

Inicialmente, o órgão havia informado que uma mulher estava sendo feita refém; na verdade, um homem teria surtado e precisou de socorro. Ele foi internado em um hospital do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2019 às 18:57

Publicado em 04 de Setembro de 2019 às 18:57

Ocorrência foi no bairro São Diogo, na Serra Crédito: Tiago Félix
Na noite desta quarta-feira (4), a Polícia Militar havia informado que uma mulher estava sendo feita refém pelo companheiro, de 37 anos, no bairro São Diogo, na Serra. A informação foi corrigida por volta das 21h50 e, na verdade, a ocorrência é de que, em uma discussão, o homem pegou uma faca e teria surtado. Ele já foi hospitalizado.
De acordo com o tenente Matheus, coordenador de operações da Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp), que foi acionada, relatou que foi durante uma discussão de casal que o homem pegou uma faca.
À TV Gazeta, o tenente destacou que um pastor que é amigo do casal estava na casa junto com eles tentando ajudar, mas em determinada ocasião a mulher decidiu sair da casa e deixou o companheiro na companhia do pastor, momento em que o homem teria se exaltado e pegado a faca.
> Briga por causa de obra em condomínio vira caso de polícia no ES
Ainda segundo o tenente, foram a mulher e o pastor que chamaram a polícia que, a princípio, estava tratando o caso como crime, já que a informação é de que a mulher estava sendo ameaçada e feita refém.
O tenente Matheus relatou ainda que foram cerca de três horas de negociações até que o homem resolveu sair da residência e se entregar. O homem foi encaminhado ao Hospital Jayme Santos Neves, no município. 

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