Polícia corrige informação sobre ocorrência na Serra

Ocorrência foi no bairro São Diogo, na Serra Crédito: Tiago Félix

Polícia Militar havia informado que uma mulher estava sendo feita refém pelo companheiro, de 37 anos, no bairro São Diogo, na Serra. A informação foi corrigida por volta das 21h50 e, na verdade, a ocorrência é de que, em uma discussão, o homem pegou uma faca e teria surtado. Ele já foi hospitalizado. Na noite desta quarta-feira (4), ahavia informado que uma mulher estava sendo feita refém pelo companheiro, de 37 anos, no bairro São Diogo, na Serra. A informação foi corrigida por volta das 21h50 e, na verdade, a ocorrência é de que, em uma discussão, o homem pegou uma faca e teria surtado. Ele já foi hospitalizado.

De acordo com o tenente Matheus, coordenador de operações da Companhia Independente de Missões Especiais (CIMEsp), que foi acionada, relatou que foi durante uma discussão de casal que o homem pegou uma faca.

À TV Gazeta, o tenente destacou que um pastor que é amigo do casal estava na casa junto com eles tentando ajudar, mas em determinada ocasião a mulher decidiu sair da casa e deixou o companheiro na companhia do pastor, momento em que o homem teria se exaltado e pegado a faca.

Ainda segundo o tenente, foram a mulher e o pastor que chamaram a polícia que, a princípio, estava tratando o caso como crime, já que a informação é de que a mulher estava sendo ameaçada e feita refém.