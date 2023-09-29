Elysa de Souza caiu do 2º andar da EMEF Cleres Martins Moreira, em Colatina Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Your browser does not support the audio element. Polícia conclui inquérito da morte de aluna que caiu de escola em Colatina

De acordo com o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, delegado Deverly Pereira Santos, as investigações descartaram as hipóteses de homicídio doloso e culposo.

"Foram descartadas as possibilidades de pessoas estranhas estarem naquele pavimento da escola no momento em que Elysa caiu. Também foi descartado que pessoas que tiveram contato com a menina possam ter projetado ela pela janela por onde caiu. Ou seja, a hipótese de homicídio doloso foi descartada", informou o delegado à reportagem da TV Gazeta Noroeste.

A hipótese de homicídio culposo também foi descartada, visto que, segundo o delegado, a professora que estava responsável por Elysa no momento do ocorrido não adotou nenhum tipo de conduta diferente daquela adotada em todas as outras escolas da rede municipal de ensino.

Questionado pela reportagem se a Prefeitura de Colatina pode responder pelo caso, o delegado afirmou que o dano - considerável irreparável - pela negligência do poder público, pode ser alvo de questionamento na esfera cível. "Entretanto, na esfera criminal a conclusão da Polícia Civil é de que não houve nenhum tipo de culpado", acrescentou.

O inquérito será remetido ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) na próxima segunda-feira (2), onde o promotor vai fazer as devidas análises e ponderações. Ele também pode, caso entender necessário, devolver o inquérito para o complemento de diligências ou sugerir o arquivamento do processo ao Poder Judiciário.

Procurada pela reportagem da TV Gazeta Noroeste, a avó da menina preferiu não gravar entrevista, mas informou que pretende entrar na Justiça em busca de indenização. Ela ainda acrescentou que nada vai trazer a neta de volta, mas deseja que a justiça seja feita.

Relembre o caso

Elysa sofreu uma queda de aproximadamente sete metros em escola de Colatina Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A pequena Elysa sofreu uma queda de aproximadamente sete metros de altura, de uma báscula até o chão de uma rua vizinha à Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Cleres Martins Moreira, no bairro São Vicente, em Colatina, no Noroeste do Estado, onde era aluna.

Testemunhas relataram à polícia que a criança teria saído sozinha da sala de aula, que fica no 2º andar da escola, para ir ao banheiro, localizado no 1º piso. No caminho, a menina entrou em outra sala onde acabou caindo.