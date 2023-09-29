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Noroeste do ES

Polícia conclui inquérito da morte de aluna que caiu de escola em Colatina

Segundo o delegado Deverly Pereira Santos, as investigações concluíram que não houve crime, e as hipóteses de homicídio doloso e culposo foram descartadas
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

29 set 2023 às 18:28

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 18:28

Menina que caiu do 2º andar em escola de Colatina está em estado grave
Elysa de Souza caiu do 2º andar da EMEF Cleres Martins Moreira, em Colatina  Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Polícia conclui inquérito da morte de aluna que caiu de escola em Colatina
A Polícia Civil concluiu, nesta sexta-feira (29), o inquérito da morte Elysa de Souza, de 4 anos, que caiu do segundo andar da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Cleres Martins Moreira, no bairro São Vicente, em Colatina, no dia 31 de agosto. A menina chegou a ficar internada no Hospital Maternidade São José, mas não resistiu e foi a óbito no dia 4 de setembro
De acordo com o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, delegado Deverly Pereira Santos, as investigações descartaram as hipóteses de homicídio doloso e culposo.
"Foram descartadas as possibilidades de pessoas estranhas estarem naquele pavimento da escola no momento em que Elysa caiu. Também foi descartado que pessoas que tiveram contato com a menina possam ter projetado ela pela janela por onde caiu. Ou seja, a hipótese de homicídio doloso foi descartada", informou o delegado à reportagem da TV Gazeta Noroeste
A hipótese de homicídio culposo também foi descartada, visto que, segundo o delegado, a professora que estava responsável por Elysa no momento do ocorrido não adotou nenhum tipo de conduta diferente daquela adotada em todas as outras escolas da rede municipal de ensino. 
Questionado pela reportagem se a Prefeitura de Colatina pode responder pelo caso, o delegado afirmou que o dano - considerável irreparável - pela negligência do poder público, pode ser alvo de questionamento na esfera cível. "Entretanto, na esfera criminal a conclusão da Polícia Civil é de que não houve nenhum tipo de culpado", acrescentou. 
O inquérito será remetido ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) na próxima segunda-feira (2), onde o promotor vai fazer as devidas análises e ponderações. Ele também pode, caso entender necessário, devolver o inquérito para o complemento de diligências ou sugerir o arquivamento do processo ao Poder Judiciário. 
Procurada pela reportagem da TV Gazeta Noroeste, a avó da menina preferiu não gravar entrevista, mas informou que pretende entrar na Justiça em busca de indenização. Ela ainda acrescentou que nada vai trazer a neta de volta, mas deseja que a justiça seja feita. 

Relembre o caso

Local onde criança de 4 anos caiu, em escola de Colatina
Elysa sofreu uma queda de aproximadamente sete metros em escola de Colatina  Crédito: Reprodução/Redes Sociais
A pequena Elysa sofreu uma queda de aproximadamente sete metros de altura, de uma báscula até o chão de uma rua vizinha à Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Cleres Martins Moreira, no bairro São Vicente, em Colatina, no Noroeste do Estado, onde era aluna.
Testemunhas relataram à polícia que a criança teria saído sozinha da sala de aula, que fica no 2º andar da escola, para ir ao banheiro, localizado no 1º piso. No caminho, a menina entrou em outra sala onde acabou caindo.
A criança foi socorrida desacordada por funcionários de uma empresa localizada próximo à escola. Eles não quiseram gravar entrevista, mas contaram à reportagem da TV Gazeta Noroeste que encontraram a menina na calçada e, sem saber por quais motivos ela estava naquele local, a levaram para dentro da unidade de ensino.

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