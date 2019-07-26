Home
Polícia Civil vai usar drones para caçar bandidos no ES

Os policiais civis vão contar, a partir da próxima semana, com oito drones que devem ajudar na captura de suspeitos e na investigação de crimes

Com informações do G1/ES

Publicado em 26 de julho de 2019 às 15:07

 - Atualizado há 6 anos

Polícia civil faz treinamento de drones que utilizará para operações Crédito: Bernardo Coutinho

Os policiais civis do Espírito Santo vão contar, a partir da próxima semana, com oito drones que devem ajudar na captura de bandidos e na investigação de crimes.

Para isso, 15 policiais civis - entre delegados, investigadores e peritos criminais - participaram, durante a semana, de um curso de capacitação prática e teórica sobre o uso de drones. As aulas aconteceram no 38º Batalhão de Infantaria, em Vila Velha, e foram ministradas pelo presidente da Associação Brasileira de Multirrotores (ABM), Lincoln Kadota.

Durante o treinamento, os policiais tiveram acesso a modelos com tecnologias diferentes. Entre eles, está um drone equipado com alto-falante, que é capaz de transmitir comandos e avisos para vítimas e suspeitos de crime durante abordagem. 

>Vídeo: imagens de drone mostram erosão em Meaípe, Guarapari

De acordo com o delegado Rafael Correa, coordenador do Curso Básico de Pilotagem de Drones, os estudos tiveram início na quarta-feira (24) e finalizam com entrega dos certificados nesta sexta-feira (26).

"Os drones serão usados de diversas formas e situações. Algumas das situações primordiais e mais importantes são em casos em que nós temos a necessidade de dar apoio ao cumprimento de mandados de busca e apreensão em locais de risco e em locais em que é necessário termos uma visão privilegiada do ambiente", disse.

Os equipamentos precisam de autorização para voar, o que deve ser concedido pelo comando da Aeronáutica.

SEGURANÇA

Segundo o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, além de ajudar nas ações, os drones também vão oferecer segurança para o policial.

“Eles conseguem chegar antes do policial e averiguar a situação. Os drones poderão ser usados no acompanhamento de suspeitos em fuga, fazer o levantamento do local que a polícia tem que ir com imagens do lugar, ajudar quando for necessário se deslocar para pontos críticos, verificar residências que podem servir de esconderijos para suspeitos, além de serem usados também por peritos criminais”, disse Arruda.

A Polícia Civil investiu R$ 100 mil nos equipamentos, que deverão ser distribuídos às superintendências do Estado. “Cada região vai contar com um aparelho até que a polícia faça mais investimentos e chegue mais aparelhos. Se for necessário, uma superintendência poderá contar com o apoio de mais um drone, dependendo da situação”, explicou.

>Uber usará drone para entregar comida

ACIDENTES

Os drones também serão usados em casos de acidentes e auxiliar no resgate das vítimas. “Existem locais de difícil acesso onde nem um helicóptero não consegue chegar. O drone entra aí, ajudando na busca e localização de possíveis desaparecidos ou feridos", explicou Arruda.  

FUTURO

Atualmente a Polícia conta com os drones do modelo phantom 4 pro plus, com câmera. Segundo o delegado Arruda, a intenção é que, futuramente, a equipe tenha modelos mais modernos com alto-falante, possibilitando diálogo com vítimas ou suspeitos. 

